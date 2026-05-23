EJÉRCITO
Defensa investiga un accidente ocurrido durante un ejercicio de tiro en una base de Madrid
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo en uno de los campos de tiro de la Base El Goloso (Madrid) durante una actividad de instrucción en la que participaba el Regimiento de Infantería Asturias nº 31
EFE
El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para recabar información sobre el accidente ocurrido el pasado 21 de mayo en uno de los campos de tiro de la Base El Goloso (Madrid) durante una actividad de instrucción en la que participaba el Regimiento de Infantería Asturias nº 31, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado este sábado su preocupación y ha solicitado por escrito información sobre lo ocurrido, el número de militares heridos, su estado actual y las medidas de seguridad aplicadas antes y durante la actividad, así como cualquier incidencia detectada en su cumplimiento, según ha informado en un comunicado.
Según los datos trasladado a ATME, el personal se encontraba realizando "tiro en seco" mientras esperaba su turno para efectuar fuego real, circunstancia durante la cual se habrían producido dos disparos involuntarios, uno de los cuales podría haber impactado o rozado en la cara de uno de los militares que, en ese momento, se encontraban parcheando blancos y recogiendo vainas en la línea de tiro.
Seguridad del personal
La Asociación considera que la transparencia en este tipo de situaciones resulta "imprescindible" para garantizar la seguridad del personal y la "correcta aplicación" de los procedimientos de instrucción y adiestramiento.
Un incidente que para ATME vuelve a poner de manifiesto que la profesión militar es "una actividad de riesgo", por lo que reiteran la necesidad de que sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo, tanto para el personal adscrito al Régimen General de la Seguridad Social como para quienes pertenecen a clases pasivas o para los militares temporales que pasan a la vida civil.
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
- La revolución en la Ciudad Deportiva será de nombres... y de funcionamiento: estas son las claves del cambio
- Los casos de Saidu y Ale Gomes y el Real Zaragoza que no lo conocerá nadie
- Atascos, rodeos y carreras más caras por las obras en Zaragoza: 'Hay pasajeros que se bajan del taxi a mitad de trayecto porque ven que no avanzamos
- La realidad de la plantilla del Real Zaragoza con el factible descenso a Primera RFEF: ni el apuntador
- Las opciones de compra de Bazdar y Pau Sans expiran la próxima semana
- Aminata Gueye paga su cláusula y tampoco seguirá en el Casademont Zaragoza
- Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: 'Zaragoza ya forma parte de mí