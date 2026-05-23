Sánchez compartirá discurso con el Papa en inmigración, inteligencia artificial y paz durante su viaje a España

El Gobierno tiene altas expectativas en la visita que el Papa León XIV realizará a España entre el 6 y el 12 de junio. En el plano más político desde Moncloa reconocen lo que denominan una convergencia de pareceres en asuntos claves de la agenda del Gobierno, como son la inmigración, la gobernanza de la inteligencia artificial y el rechazo a las intervenciones bélicas de EEUU e Israel. Sin esperar a que valide políticas concretas del Gobierno, sí se esperan mensajes que refuercen medidas como la regularización extraordinaria de migrantes a la que se oponen Partido Popular, Vox y Junts. En este sentido, el discurso de Sánchez, que espera compartir con el Papa, será el de una UE abierta, de acogida e integración, según avanzan sus colaboradores.

A la espera de que este verano entre en vigor pacto en la UE sobre inmigración y asilo, el jefe del Ejecutivo incide también en la necesidad de trabajar con los países de origen para generar las condiciones que frenen estas oleadas. Precisamente, el Papa viene de realizar el mes pasado una gira africana donde trató directamente la crisis migratoria instando a crear oportunidades para que sus poblaciones no se ven obligadas a emigrar, como recuerdan en el Gobierno.

Además de Madrid y Barcelona, el Papa visitará Canarias, lo cual es ya un mensaje en sí mismo respecto a la carpeta de la inmigración. Tanto en Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, el pontífice celebrará sendos encuentros con población migrante. En el Muelle de Arguineguín se verá también con voluntarios que los atienden.

La pata del discurso geopolítico en la que Sánchez se alinea con el pontífice es la del multilateralismo y la paz frente al repliegue y el intervencionismo de la Administración de EEUU tras la llegada de Donald Trump. León XIV ha lanzado una propuesta de paz “desarmada y desarmante”, que dicen compartir en Moncloa orientada tanto a Ucrania, como a Gaza, Palestina u Oriente Medio.

En el plano diplomático, en el Gobierno tampoco dejan de poner en el foco en que León XIV tiene doble nacionalidad estadounidense y peruana, por lo que esperan un cierto impulso a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre. Una dimensión latina del Papa que ven como una oportunidad para reforzar estos puentes.

Encíclica y “mirada humanista” a la IA

La regulación de las plataformas digitales y de la inteligencia artificial es otra de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez con la que espera coincidir con el pontífice. Este mismo lunes, León XIV presentará su primera encíclica, centrada en los retos de la inteligencia artificial, lo que en Moncloa celebran como una feliz coincidencia para alinearse y potenciar este debate. De hecho, los colaboradores del jefe del Ejecutivo llevan monitorizando todos los posicionamientos del Vaticano durante los últimos meses y avanzan que estudiarán en detenimiento la encíclica, pues se publicará solo 48 horas antes de que Sánchez se reúna en el Vaticano con el Papa, el próximo miércoles.

Sánchez viene advirtiendo sobre “colonialismo silencioso” a través de la IA. Hace apenas un mes, ante un panel de la ONU impulsado por España, el presidente del Gobierno alertó sobre la “concentración de poder” en una “oligarquía” tecnológica que “responde a sus únicos y exclusivos intereses” y que situó en EEUU.

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Frente a la desregulación, llamó a una respuesta multilateral global donde todas las naciones se sienten en pie de igualdad y donde exista una alianza entre empresas, academia, mundo científico, poder legislativo y ejecutivo”. No para frenar la innovación, concluyó, “pero sí para canalizarla en unos parámetros y un marco con una mirada humanista y moral”. El Gobierno se aliena así con algunos de los postulados del pontífice para “defender el bien común” y que el cambio propiciado por la IA “sea para el bien y por el bien de la humanidad”.