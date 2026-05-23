Vox insiste al PP para que presente una moción de censura contra un Gobierno "falto de escrúpulos" que no dimite

Vox ha vuelto este sábado a insistir al PP para que presente una moción de censura contra un Gobierno "falto de escrúpulos" que no dimite a pesar de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y de miembros de la familia de Pedro Sánchez.

Los de Santiago Abascal han pedido al PP en varias ocasiones que haga uso de esta herramienta parlamentaria contra el presidente, que ellos apoyarían. Los dos partidos carecen de los votos necesarios para que prospere, pero los de Abascal justifican que serviría para que los españoles conozcan el alcance de la "corrupción" del Gobierno y cómo se posicionan los distintos partidos. Los 'populares' siempre se han negado, justificando que no saldría adelante.

Ahora, tras la imputación de Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos, Vox ha reiterado a los 'populares' su petición. La portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha reclamado este sábado que "valore la gravedad" del caso y ejerza la "responsabilidad" que tiene como oposición. "Tenemos que hacer uso de todas las armas que tenemos a nuestro alcance", ha ahondado, tildando la moción de "necesaria".

En una entrevista concedida a 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, ha incidido en la imputación del expresidente socialista y ha advertido de que "no se podría haber llevado a cabo sin el Gobierno" porque fue el Consejo de Ministros el que aprobó "el rescate irregular" de la aerolínea Plus Ultra.

En esta línea, se ha declarado "muy sorprendida" porque "se ponga el foco" en la moción de censura "y no se esté hablando de la necesidad imperiosa de que este Gobierno dimita". La portavoz parlamentaria ha censurado la "falta de escrúpulos" del Ejecutivo de Sánchez, con miembros de su entorno familiar y político imputados.

Plus Ultra "no era estratégica"

"La aerolínea no era estratégica, pero sí lo era para los negocios del PSOE: esto es el partido, una agencia de colocación para asaltar las instituciones, servirse del poder y hacer negocios de la manera más zafia saqueando a los españoles", ha indicado.

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Rodríguez de Millán ha afirmado de que en Vox "están convencidos" de que "hay indicios suficientes para pensar que se trata de una de las mayores tramas de corrupción de nuestra historia, no solo en territorio nacional sino también internacional".