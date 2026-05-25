Reacciones caso Zapatero
El PNV aclara que no apoyar a Pedro Sánchez no significa que respaldará a Núñez Feijóo
EFE
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este lunes que el hecho de que su formación no apoye "en este momento" al presidente Pedro Sánchez no significa que tenga intención de respaldar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Díez Antxustegi se ha referido, en una entrevista en ETB-1, a las palabras pronunciadas este domingo por el presidente de su partido, Andoni Ortuzarquien consideró una "irresponsabilidad" que la legislatura continúe más allá de 2026 en las actuales circunstancias.
Ha apuntado a la gravedad de la situación ya que el caso Puls Ultra no solo afecta al partido "sino que hay sospechas en el propio Gobierno", lo que "pone en una situación muy difícil su continuidad".
"Pero una cosa es ser muy crítico con Sánchez, que en este momento Sánchez no cuente con nuestro apoyo y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis. Eso no va a pasar", ha aclarado.
Díez Antxustegi ha añadido que el PNV "lo ha dicho muchas veces pero lo vuelve a decir": "No estar con Sánchez no significa, en absoluto, que apoyaremos a Feijóo".
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