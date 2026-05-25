Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Futuro Real ZaragozaAccidente de tráfico mortalLista Mundial 2026Calor ZaragozaAtascos Z-40Angels Barceló
instagramlinkedin

CASO ZAPATERO

El secretario general de Manos Limpias acudió en enero a la Embajada de EEUU en Madrid para denunciar a Zapatero por ayudar al régimen venezolano

El colectivo ya había presentado un escrito en agosto de 2025 en el que pedía la aplicación de la Ley Magnitsky contra el expresidente del Gobierno

Miguel Bernad, abogado de manos Limpias el pasado 9 de enero en Badajoz.

Miguel Bernad, abogado de manos Limpias el pasado 9 de enero en Badajoz. / Santi García

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

MADRID

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió en enero acompañado del abogado Antonio Alberca a la Embajada de EEUU en Madrid para denunciar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente haber recibido sumas de dinero a cambio de defender al régimen bolivariano: "El patrimonio obtenido seria ilícito e incurriría en el delito de blanqueo de capitales y en las conductas tipificadas en la ley Global Magnitsky, haciéndose acreedor de las sanciones ahí establecidas", dice el documento que ya había remitido en agosto de 2025 a la legación consular, y en el que se culpa a Zapatero de haber ayudado al Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a impedir "elecciones libres" en el país sudamericano.

"Mediante el presente escrito vengo a instar la aplicación al expresidente del Gobierno del Reino de España José Luis Rodríguez Zapatero de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos ( Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.) aprobada el 18 de abril de 2016".dice el documento destinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos" a través de la legación consular en España, al que ha tenido acceso esta redacción.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate en 2020 de la aerolínea Plus Ultra, que ha acabado implicando en una presunta organización criminal al expresidente, ha contado con la colaboración de EE.UU. a través de la Homeland Security Investigations, la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano.

Noticias relacionadas y más

Así consta en el auto dictado por el magistrado para justificar la entrada y registro en la oficina del expresidente, que cita expresamente la colaboración de esta agencia estadounidense a través de los mecanismos de contacto de los que dispone la Policía Nacional, encargada de las pesquisas. Los norteamericanos han puesto a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción los datos extraídos del móvil de Rodolfo Reyes Rojas, un exconsejero de Plus Ultra al que, tal y como informó este diario, la exfiscal general de Venezuela vinculó con negocios irregulares del Gobierno de Nicolás Maduro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen a los vecinos de Parque Venecia elegir otros suelos para los 200 pisos públicos tras la polémica
  2. Un viaje en el tiempo a la zona heavy de Zaragoza: 'A finales de los 80, la gente venía desde Madrid y Barcelona para ir de bar en bar
  3. La crónica del Casademont Zaragoza-UCAM Murcia: la LEB llama a tu puerta (90-100)
  4. Casa Dominó, el bar de Zaragoza que dio origen a la tapa aragonesa más famosa: 'La receta solo la sabe la familia
  5. El Real Zaragoza desciende a Primera Federación en Gran Canaria (1-1)
  6. Las primeras escaleras mecánicas de España se instalaron en Zaragoza en 1936: este fue el lugar y el motivo
  7. El día más negro de la historia del Real Zaragoza y el momento de que rueden cabezas
  8. 25 años del 'estrangulador del Arrabal': un cadáver violado y un asesino que murió en la cárcel

Susín, ante las manifestaciones por la escuela pública: "Cuando el eslogan sustituye a las políticas, pierde el alumnado"

Susín, ante las manifestaciones por la escuela pública: "Cuando el eslogan sustituye a las políticas, pierde el alumnado"

Así se vive el brote de ébola desde El Congo: "Es una epidemia que requiere la contribución de todos"

Detenidos en Huesca dos hombres por posesión y distribución de pornografía infantil

Detenidos en Huesca dos hombres por posesión y distribución de pornografía infantil

Las emotivas palabras de Josep Pedrerol al Real Zaragoza tras su descenso a Primera RFEF: "Sé lo que estáis sufriendo. Os mando un abrazo muy fuerte"

Las emotivas palabras de Josep Pedrerol al Real Zaragoza tras su descenso a Primera RFEF: "Sé lo que estáis sufriendo. Os mando un abrazo muy fuerte"

Víctor Fernández y Nayim, entre los candidatos que maneja el Real Zaragoza para ser el nuevo presidente

Víctor Fernández y Nayim, entre los candidatos que maneja el Real Zaragoza para ser el nuevo presidente

La Diputación de Zaragoza publica el pliego para la explotación de La Misericordia, ahora, al mejor postor

La Diputación de Zaragoza publica el pliego para la explotación de La Misericordia, ahora, al mejor postor
Tracking Pixel Contents