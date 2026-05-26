Feijóo da su apoyo a Juanma Moreno en su negociación para gobernar Andalucía en solitario mientras se dispara la tensión en Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dará manos libres al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para formar gobierno en Andalucía. Tras las experiencias de los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el que fuera presidente de Galicia ha apoyado que haya un gobierno en solitario de los populares y ha puesto en Moreno la responsabilidad de alcanzarlo.

El líder nacional de los populares ha estado en la mañana de este martes en la presentación de una promoción de viviendas protegidas en Palmas Altas junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Allí, el presidente del PP ha apoyado a Moreno en las negociaciones que debe plantear con Vox para poder gobernar. Feijóo ha marcado distancias para aclarar que Moreno tendrá vía libre para alcanzar un acuerdo.

"El del alcalde de Sevilla, sin ninguna duda, es un modelo a imitar", ha apuntado el líder de los populares a preguntas de la prensa. Sanz gobierna en Sevilla con apoyos puntuales de Vox para sacar adelante iniciativas, sin que estos estén en el equipo municipal. Aun así, Moreno ha repetido en varias ocasiones que será él quien lidere las negociaciones, un extremo que ha confirmado Feijóo: "Es en lo que está trabajando".

Vox acusa al PP de "bloquear"

Moreno no ha iniciado todavía los contactos con los de Santiago Abascal. El presidente andaluz se está tomando su tiempo en valorar y analizar la situación y en Vox ya no hace tanta gracia. De hecho, la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, ya ha acusado al líder de los populares andaluces de "bloquear", ya que, después de una semana no han recibido ninguna llamada para comenzar las negociaciones.

"A día de hoy no tenemos constancia de ningún contacto por parte de Moreno, pero resulta llamativo que se pasó toda su campaña electoral hablando del posible bloqueo que iba a propiciar un buen resultado de Vox y ahora resulta que el que parece querer ese bloqueo no poniéndose en contacto", ha denunciado la dirigente de Vox. Además, ha criticado que el PP haya tendido la mano a la izquierda.

Feijóo, que ha asegurado que las cifras que ha alcanzado el líder de los populares andaluces en las últimas autonómicas es "histórico". En concreto, Moreno ha acumulado más de 1,7 millones de votos y ha superado al partido socialista en 20 puntos y le ha sacado 30 a Vox, que ha sido la tercera fuerza más votada. "Es histórico el número de andaluces que han apoyado a Juanma Moreno", ha insistido.

"Un gobierno estable"

Pese a que el ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía no ha alcanzado una mayoría absoluta, los populares se esmeran en convencer de que han obtenido una "mayoría solvente". En esta línea el expresidente de Galicia ha explicado que la comunidad va a buscar "un gobierno estable" que, según él, "ha salido directamente de las urnas": "Los andaluces quieren que gobierne Juanma Moreno y al PP, como partido de gobierno".

Feijóo ha desgranado que Moreno plantea un "gobierno estable y un gobierno que puede sacar adelante los presupuestos y los grandes asuntos de Andalucía". El presidente de los populares ha aclarado que ha mantenido múltiples conversaciones con el presidente en funciones en los últimos días y que el dirigente del PP andaluz trabaja en "valorar cuál es la situación y trasladarle a los andaluces su proyecto".

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La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 11 de junio quedará constituido el Parlamento andaluz y a partir de ahí, el presidente de la Cámara autonómica tendrá 15 días para proponer a un candidato a la investidura. Desde el PP apuntan a que su voluntad es poder acudir a una investidura antes de septiembre. Una vez se convoque la primera sesión para tratar de investir un presidente el tiempo correrá en contra.