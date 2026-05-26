Zapatero solicita un aplazamiento de su declaración por la complejidad de las acusaciones contra él

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el letrado sevillano Víctor Moreno Catena, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que aplace la declaración como investigado del expresidente del Gobierno que había sido fijada para el próximo 2 de junio, dada la complejidad de las acusaciones vertidas contra él que ha podido conocer tras el levantamiento del secreto hace tan solo una semana, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

La investigación realizada por la unidad de delitos económicos de la Policía (UDEF) le señala por presunto cobro de comisiones procedente del rescate de 53 millones de euros que obtuvo la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y el juez le coloca en la cúspide de una presunta organización criminal que abarcaría otros negocios sospechosos de constituir delito de tráfico de influencias o blanqueo de capitales. Según los investigadores, los pagos realizados tanto a Rodríguez Zapatero como a la empresa de sus hijas, Whathefav, alcanzarían los dos millones de euros por trabajos de asesoramiento o maquetación sospechosos de ser falsos como coartada para el cobro de las mordidas.

La investigación no se queda ahí, y vincula a la trama relacionada con el expresidente socialista con planes para constituir una empresa 'offshore' en Dubái o la creación de otra firma en Islas Vírgenes Británicas vinculada con el negocio del oro venezolano, según se desvela en tres informes elaborados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.

José Luis Rodríguez Zapatero. / Shutterstock

Otro de los informes de la UDEF se destaca que el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el "centro de dirección operativo" de la presunta trama, mientras que la vivienda en la que residía sería, en opinión de los investigadores, el lugar de "planificación" de las instrucciones "más sensibles". Por ese motivo solicitaron permiso para proceder a registrarlo también el pasado día 19 cuando se conoció la imputación del político socialista. Pese a ello, el magistrado José Luis Calama no consideró necesaria la práctica de la diligencia y el registro no llegó a practicarse.

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Las sospechas contra él aparecieron en un chat intervenido en octubre de 2024 a varios de los empresarios imputados en la causa, en el que el venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados Manglano "mantiene una relación personal y económica con alguien denominado 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ' quien ha sido identificado corno José Luis Rodríguez Zapatero", afirmaba la magistrada del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, al inhibirse el pasado mes de febrero a favor de la Audiencia Nacional.