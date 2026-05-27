Corrupción
El PSOE aclara que la Guardia Civil está haciendo en Ferraz "un requerimiento de documentación", no un registro
Fuentes de la dirección aseguran que el procedimiento es "ajeno a una investigación de financiación ilegal"
El partido dice que mantiene la "máxima colaboración con la justicia" y "respecto absoluto de las actuaciones judiciales"
La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil
El PSOE ha asegurado, mientras agentes de la Guardia Civil permanecen en su sede de la calle Ferraz de Madrid, que los agentes están realizando "un requerimiento de documentación", no un registro, como han afirmado el PP y Vox. Dicho requerimiento se produce en el marco de un procedimiento que sigue el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y es "ajeno a una investigación de financiación ilegal", como también ha aseverado la oposición.
Desde pasadas las 9:00 horas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en Ferraz. A partir de ese momento, decenas de periodistas y curiosos han tomado la puerta de la sede socialista a la espera de la salida de los agentes, mezclados con los transeúntes y con los obreros que trabajan en la restauración de la fachada del PSOE.
El partido ha añadido en una nota informativa que "por supuesto, dicha solicitud de requerimiento se ha atendido con plena colaboración" por parte de Ferraz. La dirección socialista asegura que el PSOE "mantendrá siempre una posición de máxima colaboración con la justicia y de respecto absoluto a las actuaciones judiciales".
El ministro Óscar Puente ya advirtió poco después de las 9:00 que lo que la Guardia Civil estaba haciendo era "un requerimiento de información" que algunos "visten como un registro". En sus redes sociales, el titular de Transportes se preguntó si para hacer ese requerimiento era necesario mandar a la UCO. "Es alucinante", concluye su mensaje en X.
Todo esto ocurría en Ferraz mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Roma para reunirse con el Papa León XIV y en el Congreso tenía lugar la sesión de control semanal al Ejecutivo.
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