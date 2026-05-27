Sánchez mantiene la defensa de Zapatero tras el sumario: “No veo elementos ahora mismo para un cambio de posición”

Pedro Sánchez ha vuelto a reiterar su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras ser imputado y conocerse el sumario completo con los indicios aportados por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En rueda de prensa desde el Vaticano, después de una audiencia con el Papa León XIV, el presidente del Gobierno ha argumentado que no ve “elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte del PSOE ni del Gobierno”. En privado, algunos miembros del Ejecutivo comienzan a hacer una defensa menos férrea del expresidente socialista.

Frente a las dudas, el jefe del Ejecutivo ha querido reafirmarse en su confianza sobre la inocencia del expresidente socialista y referente moral del actual Gobierno. “Toda colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, aseguró. Tanto por lo leído en el sumario como con lo compartido con expertos, reiteró, “no veo motivo para cambiar esa posición”.

Desde Moncloa mantenían este miércoles que no hay pruebas incriminatorias contra Zapatero tras analizar el sumario. Su análisis más minucioso no ha hecho así variar la posición del Gobierno. Fuentes de Moncloa reiteran que sigue sin haber pruebas. Indicios, pero sin pruebas, concluyen. Los socialistas apuntan asimismo a que el expresidente ni siquiera ha declarado ante el juez y confían en sus explicaciones.

El aplazamiento de la declaración de Zapatero ante el juez, tras pedirlo su abogado, ha trastocado aún más los planes en el Ejecutivo. Los colaboradores de Pedro Sánchez se aferraban a su declaración, inicialmente prevista para el 2 de junio, para agarrarse a sus explicaciones, contar con algo a lo que acogerse y a partir de ahí recuperar pie. Ahora, tras concederse un aplazamiento hasta el 17 y 18 de junio, se prolonga la agonía del primer golpe y deberán seguir ganando tiempo.

"Comportamientos irregulares nuevos"

Como ya ocurrió el pasado año con la dimisión y posterior entrada en prisión del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán los socialistas asumen una presión total durante los meses de junio y julio y se marcan la meta de llegar al verano para que todo se pause. Este mismo miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede del PSOE para requerir documentación sobre Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ del partido. Se ha imputado a la gerente del partido, Ana Fuentes, y se apuntan indicios de colaboración con los investigados del que era número dos de Santos Cerdán, el diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, en un nuevo frente judicial abierto.

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Sánchez ha rechazado que se hable de financiación irregular, aunque se ha comprometido a colaborar con la justicia y a actuar con contundencia “si hay comportamientos irregulares nuevos” en el PSOE. El jefe del Ejecutivo ha preferido manifestarse con prudencia en este caso, al contrario que en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.