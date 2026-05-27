El Senado prorroga la comisión de investigación del caso Koldo seis meses más

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles prorrogar los trabajos de la comisión de investigación del caso Koldo durante seis meses más, con votos a favor del PP, Junts, Vox, UPN y CC.

Han sido 151 senadores de esos cinco partidos los que han sacado adelante la prórroga, sin que haya habido ni votos en contra ni abstenciones, ya que la mayor parte del resto del hemiciclo ha optado por no participar de la votación pese a estar en sus escaños, en señal de protesta.

La votación ha tenido lugar tras un bronco debate, que ha comenzado con María Caballero, de UPN, apoyando la prórroga tras recordar que desde que la comisión se creó a principios de 2024 "por unos contratos de mascarillas" se ha avanzado hasta que "se ha destripado la corrupción del Gobierno".

Ha subido el tono cuando Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, ha preguntado a los socialistas si las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero venían en las maletas de Delcy Rodríguez cuando la presidenta venezolana en 2020, siendo vicepresidenta, intentó desembarcar en Barajas.

Ante las protestas de senadores socialistas, les ha dicho: "¿Todavía cacarean? Todavía lo están ustedes defendiendo. Lo ha visto toda España".

Ha interrumpido el presidente del Senado, Pedro Rollán, para advertir que no iba a consentir que se llame fascista a ningún senador que haya sido elegido democráticamente, debido a que supuestamente se lo han gritado al representante de Vox.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha pedido la palabra para lamentar que Rollán hubiese dejado a Gordillo continuar con afirmaciones que no son compatibles con el decoro de la Cámara "ni en el fondo ni en la forma", y se ha girado hacia la bancada del PP para reprocharles que "encima" aplaudan los insultos del senador de Vox.

Javier Arenas, portavoz adjunto del PP, ha pedido a Rollán que todas las vinculaciones delictivas siempre sean consideradas presuntas, aunque no lo expresen así a veces los senadores, para después avisar a los socialistas que su grupo nunca apoyará que descalifiquen como fascista a otro senador.

Durante los sucesivos griteríos, el único senador llamado al orden desde la presidencia ha sido el socialista Gabriel Colomé, supuestamente por llamar "Pinocho" a Arenas, según este ha dicho.

El debate ha continuado con el socialista Alfonso Gil exponiendo que la comisión Koldo "nació muerta" porque investiga "hechos 'sub iudice'".

Además, ha avanzado que el PSOE presentará un escrito por haberse presentado la solicitud de prórroga fuera de plazo. "Hasta en eso son ustedes torpes, y no es un insulto", ha añadido Gil.

Por el PP, Alejo Miranda de Larra ha recomendado a los socialistas "que su sectarismo no les impida ver el hundimiento" del Gobierno y de su partido, "hecho añicos", y les ha preguntado qué opinan de la justicia social tras ver las fotos de las joyas de Zapatero. Vox pide otra comisión de investigación sobre el PSOE

Vox ha anunciado este miércoles en un comunicado que ha registrado una petición a la Mesa del Senado para que se cree una nueva comisión de investigación específica para "las presuntas tramas de financiación irregular del PSOE".

Como Vox solo tiene cuatro senadores y la solicitud oficial de creación requiere la firma de al menos veinticinco, en ese escrito piden a senadores de otros grupos que lo apoyen.

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En el Senado han sido creadas ya siete comisiones de investigación en esta legislatura, de las que cinco siguen activas.