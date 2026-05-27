El Senado reprueba al Gobierno de Sánchez con la abstención de Junts y el PNV

El Senado, gracias a la mayoría absoluta que en la Cámara Alta tiene el Partido Popular (PP), reprobó este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez en pleno, en una votación que contó con la abstención de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Votaron a favor de la iniciativa el PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y en contra todos los grupos de la izquierda.

El debate se produjo mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del PSOE en Ferraz, por un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz relativo al caso de la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, en el que también se ordenaron registros en los domicilios del ex secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, aliado de Díez en las maniobras con implicados de la trama de Hidrocarburos para conseguir información comprometedora sobre mandos de la UCO a cambio de favores institucionales, singularmente de Hacienda.

La senadora popular María José Pardo comenzó su intervención en el debate recopilando los escándalos que salpican al Gobierno. "Hoy Ábalos [José Luis], la perla de la decencia, duerme en Soto del Real, imputado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. No solo eso, el señor Rodríguez Zapatero, todo un expresidente del Gobierno, la joya moral de la izquierda, está imputado por liderar una estructura organizada y estable, orientada al ejercicio ilícito de influencias dentro y fuera de España, por liderar, señorías, una trama criminal internacional. Y en estos momentos la UCO registra Ferraz, la casa de Santos Cerdán y otros despachos de socialistas", relató, antes de concluir: "Esto, señorías, es insostenible. ¿Y ahora qué?". La senadora de los de Alberto Núñez Feijóo, además, consideró tanto el auto del juez José Luis Calama sobre Zapatero como los informes de la UDEF sobre el caso "el epitafio del ciclo del sanchismo".

La réplica por parte del Grupo Socialista se la dio su portavoz, Juan Espadas, quien reprochó a los populares haber presentado la "enésima reprobación del Gobierno" por, señaló, nerviosismo. "Les veo nerviosos, jadeantes. Miren, señorías: un día más, un pleno más, el PP cumple fielmente su guion, que es acabar con esta legislatura, que caiga el Gobierno. Confunden su función de control al Gobierno con su obsesión por destruir al Gobierno", les espetó a los populares el ex alcalde de Sevilla y antiguo secretario general del PSOE de Andalucía.

PNV y Junts

Como no podía ser de otra manera, y ante las especulaciones recurrentes sobre una posible moción de censura de Feijóo a Sánchez, reavivadas desde la semana pasada tras el estallido del caso Zapatero, la mayor expectación del debate celebrado este miércoles en la Cámara Alta se centraba en los senadores de Junts per Catalunya y el PNV, si bien los nacionalistas catalanes y vascos ya han dejado claro recientemente que no apoyarían una moción de ese tipo, dado que inexorablemente debería contar con los votos de Vox.

La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán, mostró su preocupación por "este ecosistema político que vive España" y por "el reguero de informaciones judiciales en torno al Gobierno español y en torno al propio Partido Socialista". Pero incluso fue más allá al señalar "el descrédito y la desconfianza de este Gobierno, inacapaz de concitar apoyos suficientes, inacapz, por tanto, de gobernar", si bien no evitó criticar al PP por sus pasados casos de corrupción y por haber formado "una pareja estable" con Vox. "Confianza, ninguna", le espetó Beltrán a los populares, y les instó a presentar una moción de censura "donde tienen que hacerlo", si consideran "que se dan las circunstancias". Justo después de calificar de "pseudomoción de censura" la propia moción que se debatía.

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El senador de Junts, Eduard Pujol, por su parte, empezó directamente su intervención echándole en cara al PP casos como los de Luis Bárcenas, su extesorero. A continuación, destacó las "dudas" sobre el presidente Zapatero y remarcó: "Uno de los grandes cómplices de Sánchez es el presidente Illa, ¿verdad?", se interrogó de forma retórica desde la tribuna. "Fue el ministro de Sanidad mientras presuntamente Ábalos, Cerdán y Zapatero hacían de las suyas", recordó sobre el actual presidente de la Generalitat. Ni Beltrán ni Pujol anticiparon el sentido de su voto, que se conoció en el mismo momento de su votación.