La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la imputación de Zapatero y la financiación del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha podido saber El Periódico, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para entregar un requerimiento de información por orden del titular del juzgado de instrucción 5 de l Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La entrega del requerimiento es a “los responsables de gerencia” del partido, indican fuentes próximas a la investigación. Del caso, relacionado con la fontanera socialista Leire Díez. Están pendientes otras acciones por orden del juzgado en otros puntos de España, pero no son simultáneas y su naturaleza depende del resultado de esta primera entrega en Ferraz

El asunto le correspondió por reparto después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama. Lea aquí la noticia completa.

Cristina Gallardo El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga en esta causa a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán- y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Ángeles Vázquez La UCO, en Ferraz por el caso SEPI Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para recabar pruebas en relación con la presunta financiación ilegal del partido en el marco del caso Sepi, en el que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes próximas a la investigación.

Mariano Alonso Freire Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez Feijóo exige la convocatoria de elecciones generales tras el registro en la sede del PSOE y la investigación judicial al expresidente Rodríguez Zapatero

Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se detuvo este miércoles ante los periodistas a la entrada al pleno del Congreso de los Diputados, donde ante la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en Italia, no intervendrá en la sesión de control al Gobierno, como es habitual. Feijóo volvió a reclamar la convocatoria inmediata de elecciones generales, tras conocerse las primeras noticias del registro en la sede del PSOE en Ferraz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), lo que se suma al estallido del caso por la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. (Seguir leyendo)

May Mariño Antes de las 9.00 horas de este miércoles se personó en la sede del PSOE un agente de la UCO. La seguridad del partido le permitió el acceso. El agente sigue en el hall de la sede federal.

May Mariño La UCO en Ferraz, Sánchez en el Vaticano El registro de la UCO en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz está coincidiendo en el tiempo con la llegada al Vaticano del presidente del Gobierno y secretario general del partido socialista Pedro Sánchez para la audiencia con el Papa León XIV

Iván Gil El Gobierno mantiene que no hay pruebas incriminatorias contra Zapatero tras analizar el sumario El sumario del caso Plus Ultra no ha hecho variar la posición del Gobierno. Tras analizarlo, fuentes de Moncloa mantienen que sigue sin haber pruebas incriminatorias contra José Luis Rodríguez Zapatero. Indicios, pero sin pruebas, concluyen. Los socialistas apuntan a que el expresidente ni siquiera ha declarado ante el juez y confían en sus explicaciones