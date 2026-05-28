Caso Nummaria
La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal
La AN ha ordenado que se repita el juicio contra la intérprete con un tribunal diferente
EFE
Madrid
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu de fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.
En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.
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