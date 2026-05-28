Corrupción
Feijóo pronuncia su discurso más duro tras la imputación de Zapatero: "La redada de la UCO fue a todo el sanchismo, no solo a una parte"
El presidente del PP asegura que "el Gobierno está podrido, peor la democracia española no y la vamos a defender" y exigió la convocatoria "inmediata" de elecciones generales.
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pronunció este jueves en Leganés (Madrid) su discurso más duro sobre la corrupción desde que la semana pasada se conoció la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Al día siguiente del registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante más de doce horas la sede del PSOE en Ferraz, Feijóo sentenció: “La redada de la UCO fue a todo el sanchismo, no solo a una parte".
Además, el líder de la oposición, precedido en el uso de la palabra por el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuendo, y por el secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, el senador Alfonso Serrano, concluyó que “el Gobierno está podrido, pero la democracia española no, y la vamos a defender. Feijóo volvió a reclamar una convocatoria anticipada de las elecciones generales o que, en su defecto, los socios de Sánchez “dejen de apoyar a un Gobierno sin Presupuestos y sin decencia”.
No fue el único mensaje a los socios parlamentarios que sustentan al Ejecutivo de Sánchez, a los que instó a dejar de abstenerse ante el “carrusel delictivo, insostenible e indecente” del Gobierno, al tiempo que aseguró que nadie que quiera lo mejor para los ciudadanos puede sostener esta situación.
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