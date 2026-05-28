El PSOE ve una 'mano negra' tras la acumulación de casos judiciales en su contra: "Todo está perfectamente diseñado"

El caso Zapatero, el juicio con jurado a Begoña Gómez, el juicio a David Sánchez, la próxima sentencia del caso Mascarillas o la interminable intervención de la Guardia Civil el miércoles en la sede federal del PSOE... Todo a la vez en todas partes... A la infinidad de investigados socialistas, ayer se sumó la imputación de la actual gerente del partido, Ana Fuentes, por su implicación en una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al Partido Socialista o al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta acumulación en el tiempo de casos y actuaciones judiciales "no es casual" para la mayoría de los dirigentes del PSOE consultados.

Más de un centenar de periodistas transmitieron durante todo el día de ayer la imagen de una sede del PSOE tomada por la policía -agentes de la Policía Nacional desalojaron durante horas la acera donde está la entrada principal de la formación-. Fue la imagen de un derrumbe narrada en directo y durante más de 12 horas. En la dirección socialista, dirigentes federales, muchos regionales y numerosos diputados cunde un enorme hartazgo y la sensación de que se ha puesto en marcha una operación de Estado para tumbar a Pedro Sánchez y a su Gobierno. Hasta trabajadores de Ferraz comparten este hastío.

"Todo está perfectamente diseñado, nada es casual y hay una evidencia indiscutible: mucha gente muy poderosa quiere acabar con este Gobierno,", asegura un miembro de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. La impresión en todo el partido es que "las casualidades no existen" y que tras todas estas decisiones judiciales hay una mano negra que pretende tumbar al Ejecutivo socialista. El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas en Madrid, Óscar López, aseguró: "Sobre el calendario [judicial], cuanto mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias".

Y en la retina de todos, aparecía el expresidente José María Aznar, que justo el día anterior, el martes 26, difundió sonriente un vídeo en el que volvía a instar a la acción: "El que pueda hacer, que haga" ante la "insostenible" situación de España.

Agentes de la Policía Nacional ante la sede del PSOE en Ferraz, ayer. / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

La entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE para realizar un requerimiento de información que duró más de 12 horas volvió a convertir la calle Ferraz en un espectáculo comparable al del histórico Comité Federal de 2016 que acabó con Pedro Sánchez. Más de 100 periodistas siguieron entre decenas de policías nacionales la actuación de los agentes en el interior de Ferraz. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, estuvo todo el día en la sede, así como su equipo más próximo.

La imagen de la Policía Nacional custodiando la sede socialista y desalojando las inmediaciones del histórico edificio que fue la casa y la imprenta de Pablo Iglesias volvió a copar minutos y minutos en todas las televisiones durante horas, golpeando la deteriorada imagen del partido del Gobierno. Los socialistas reiteran en cada pregunta de los periodistas que están dispuestos a prestar "la máxima colaboración con la justicia" y a defender "la presunción de inocencia" del expresidente Zapatero.

En el caso concreto que motivó el requerimiento de documentación en Ferraz, la presunta trama en la que la exmilitante Leire Díez trató de influir o desestabilizar las investigaciones judiciales que implican al PSOE, todos los consultados cargaron la responsabilidad en el exsecretario de Organización expulsado del PSOE y ahora en prisión, Santos Cerdán. La mayoría de los dirigentes socialistas aseguran no estar preocupados por este último caso desde el punto de vista judicial y penal: "Menuda trama si se ha confiado a Leire Díez", ironizaba un alto cargo del Gobierno. "Toda la responsabilidad, evidentemente, es de Santos Cerdán", concluía. Además, tanto el PSOE oficialmente como todos sus portavoces insistieron en que nadie está investigando una presunta financiación ilegal del partido.

Los tiempos en política van rápido y falta un año para las elecciones municipales y un año y dos meses para las generales

Pero sí cunde una honda preocupación por la "imagen de derrumbe" que están ofreciendo a través de los medios de comunicación. Incluso de "cambio de ciclo", por la supuesta fuerza del PP y de Vox, según todas las encuestas. Aun así, varias fuentes de la dirección socialista y del Gobierno insisten en infundir "tranquilidad absoluta" y en que los tiempos ahora en política "van muy rápido". "Falta un año para las elecciones autonómicas y municipales y un año y dos meses para las generales", toda una eternidad, aseguran.

"La gente en la calle, los ciudadanos progresistas tienen la sensación de que van a por nosotros", asegura un diputado con mando orgánico en su federación. "Buscan el colapso del PSOE, desestabilizar al Gobierno nacional e internacionalmente". Y está claro que "las casualidades no existen".

Varios ministros y dirigentes socialistas denunciaron ayer en sus redes sociales que, en su opinión, el PP y determinados medios de comunicación disponen de información judicial antes de que se produzca y antes de que la conozca el Gobierno y el PSOE, como aseguran que ocurrió con la visita de la Guardia Civil a la sede del PSOE. Así lo denunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, y lo reiteraron infinidad de diputados y dirigentes socialistas.

Noticias relacionadas

De sobresalto en sobresalto, lo que no saben en el PSOE es cuál será el siguiente tras la terrible imagen de la UCO, otra vez, en la sede. Durante todo el día, los portavoces del partido se esforzaron en negar que la visita de la Guardia Civil fuera "un registro policial" para alegar que solo fue "un requerimiento de documentacion", que duró más de 12 horas.