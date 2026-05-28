El Supremo rechaza paralizar la concesión de permisos de residencia como pedía la Comunidad de Madrid

El Tribunal Supremo da carpetazo a las peticiones de suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes y rechaza también la petición de la Comunidad de Madrid de paralizar la emisión de permisos de residencia y trabajo a extranjeros hasta resolver los recursos judiciales interpuestos contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en abril. Hasta la semana pasada, el Ejecutivo había entregado más de 90.000 permisos a migrantes cuya solicitud había sido admitida a trámite.

El tribunal presidido por Carlos Lesmes rechazó las medidas cautelares de suspensión de la regularización de migrantes después de solicitarlo varias asociaciones, además de la Comunidad de Madrid y Vox. Después de adelantar el fallo el viernes, este jueves ha hecho público el auto, donde rebate algunos de los principales argumentos expuestos por las partes. Así, señala que con la suspensión "resultarían afectados intereses de terceros como son las propias personas solicitantes de las autorizaciones por cuanto que la suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa".

Ha existido debate en torno a un punto concreto, el de la concesión de los permisos provisinales, ya que algunos de los argumentos de las partes pivotaba sobre los derechos consolidados que suponía la entrega provisional de permisos, que es automática con la admisión a trámite de solicitudes. El Supremo admite que "la no suspensión del Real Decreto impugnado en este momento puede producir algunas situaciones consolidadas" hasta la sentencia sobre los recursos, pero advierte de que "nada obsta a la reversibilidad de los actos". Es decir, que los permisos provisionales pueden otorgarse y luego retirarse en caso de no cumplir los requisitos.

En este punto figura precisamente un voto particular del magistrado Wenceslao Olea donde sí pide admitir parcialmente las reclamaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que planteó durante la vista oral del pasado viernes suspender únicamente aquellas disposiciones que tuvieran un efecto inmediato, como la concesión de permisos temporales.

En la vista oral del pasado viernes, el letrado de la Comunidad de Madrid rebajó su posición inicial y solicitó al Supremo la suspensión únicamente de las disposiciones que regulaban la concesión de permisos provisionales, apelando a las "consecuencias inmediatas" que suponían para la administración regional. "Proponemos que la medida, en lugar de ser la mera suspensión de la norma, se limite a suspender el la producción del efecto inmediato de la solicitud", detalló el recurrente.

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