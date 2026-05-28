Nueva investigación al PSOE
Torres califica de “show absoluto” la entrada de la UCO en Ferraz y asegura que “el ‘lawfare’ existe”
El ministro de Política Territorial carga contra la “judicialización de la política” y los “juicios paralelos” en plena investigación al PSOE y Zapatero
El Gobierno sale a la ofensiva ante la tormenta judicial que arrecia sobre el PSOE y salpica al Gobierno tras la llamada de Pedro Sánchez a apretar filas y resistir. Si este miércoles se volvía agitar la bandera del ‘lawfare’ como escudo, hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cuestionado que registros como el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en Ferraz al asegurar que “estamos asistiendo en directo a un ‘show’”.
“Un show absoluto”, ha incidido en el que “prima entrar en las casas con la mayor de las escandaleras posibles que la preservación de un proceso judicial”. Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Torres ha concluido que “se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales”.
El también secretario general de los socialistas canarios tampoco ha tenido reparos en asegurar sin ambages que el ‘lawfare’ o guerra sucia judicial “existe”. Para ello ha puesto como ejemplo dentro de nuestras fronteras la instrucción del juez Juan Carlos Peinado al tratar de imputar al ministro Félix Bolaños y luego “un tribunal superior deje en evidencia al juez”. Entre el público, han acompañado a Torres el ministro de Agricultura, Luis Planas, y varios miembros de la ejecutiva socialista.
El ministro de Política Territorial ha llamado así a respetar la presunción de inocencia en pleno ‘shock’ por la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la nueva investigación sobre una presunta trama del PSOE para “desestabilizar” causas contra el Gobierno. En este punto, cargó contra la “judicialización de la política” y arremetió con lo “injusto” de los “juicios paralelos”. “¿Cómo haces que el daño causado sea restablecido?”, se ha preguntado.
De 'shock’ en ‘shock’, en el Ejecutivo respondieron ya este miércoles cuestionando la “sincronización” entre el PP y los tribunales. Volviendo así a deslizarse por la pendiente del ‘lawfare, aunque apelando en público a la colaboración con la justicia. “Que se investigue todo. No tenemos nada que esconder”, trasladaban por su parte fuentes de la dirección federal socialista sin dejar de apuntar al mismo tiempo que ciertas actuaciones “generan desconfianza en la justicia” al preguntar retóricamente “por qué el PP lo sabía [que la UCO entraría en Ferraz] y nosotros no”.
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