VÍDEO | La reina Letizia combate la moda del vapeo con un 'trabalenguas químico' de sustancias tóxicas

La reina Letizia ha entrado de lleno en el debate sobre los vapeadores y las nuevas formas de consumo de nicotina con un discurso en el que alerta de sus riesgos para menores y jóvenes y cuestiona frontalmente la imagen de modernidad o inocuidad asociada a estos dispositivos. Lo ha hecho a través de un mensaje en vídeo emitido este viernes durante la apertura de la jornada "Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa", organizada en Madrid con motivo del Día Mundial Sin Tabaco.

La Reina construye buena parte de su intervención sobre una larguísima enumeración de compuestos tóxicos, casi un 'trabalenguas químico', con el que intenta desmontar el discurso que presenta el vapeo como una alternativa segura. Primero enumera las sustancias vinculadas al tabaco convencional: "Amoniaco, alquitrán, arsénico, monóxido de carbono, cadmio, acroleína, formaldehído y nicotina". Después pasa a los cigarrillos electrónicos y vapeadores: "Glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, acetoína, cromo, plomo, metilglioxal y también nicotina".

La cita, celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en España, ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este año ha elegido España para albergar este encuentro europeo sobre tabaquismo y nuevos dispositivos de inhalación. El acto cuenta con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la participación del Ministerio de Sanidad.

El mensaje de Letizia se alinea con las advertencias que desde hace años vienen lanzando organizaciones sanitarias y asociaciones de prevención sobre la normalización del vapeo entre adolescentes. "A nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos", afirma la Reina, que añade además que "la población más vulnerable (menores de edad y jóvenes) tienen una percepción del riesgo menor". Y remata con una de las frases más contundentes de toda la intervención: "Estos productos están diseñados para atrapar a los más jóvenes".

La preocupación conecta con los datos que viene manejando la AECC. Un estudio presentado por la asociación en 2023 reveló que el 57,2% de los jóvenes españoles cree que vapear "está de moda" porque lo hacen actores, ‘streamers’ o ‘influencers’. La encuesta también apuntaba que el 91,3% de los jóvenes había tenido exposición en el último mes a contenidos relacionados con formas de inhalación de humo a través de redes sociales o plataformas audiovisuales.

La dimensión estética y aspiracional del vapeo ocupa también un lugar central en el discurso de la Reina. "Si la respuesta es por una moda…, no debería imponerse a la salud, porque la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y, a veces, es irreversible", sostiene Letizia, que plantea además una pregunta directa sobre el auge de estos productos: "Si ya sabemos las consecuencias que tiene fumar tabaco de combustión, para qué y por qué queremos inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos de tabaco calentado".

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Aunque evita entrar en propuestas regulatorias concretas, la Reina sí recuerda que muchos países están revisando ya sus marcos normativos ante unos productos "que no tienen un umbral de consumo seguro". La Reina reivindica también la necesidad de reforzar la "alfabetización en salud".