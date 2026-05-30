Las Fuerzas Armadas marchan en Vigo en un desfile deslucido sin aviones ni paracaidistas
Más de 3.700 efectivos han marchado este sábado en Vigo (Pontevedra) en el desfile presidido por los reyes y secundado por miles de ciudadanos que desde primeras horas de la mañana han ido ocupando las zonas aledañas a la playa de Samil. Más información
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