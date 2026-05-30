Los retos del nuevo Gobierno de la Región de Murcia: Presupuestos, reducir las listas de espera y salvar el Tajo-Segura

Los retos del nuevo Gobierno de la Región de Murcia conformado por el presidente Fernando López Miraspasan por tener aprobados los Presupuestos este año, reducir las listas de espera sanitarias y salvar el Tajo-Segura. Así lo adelantaron los consejeros que este sábado tuvieron su primera comparecencia ante los medios después de tomar posesión de su cargo en una ceremonia en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico.

Antes, tomó la palabra una de las personas que ya estaba en el Consejo de Gobierno, y que cogió más peso tras la reforma. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, fue la primera en comparecer en la sala de prensa. Agradeció "la confianza" de Miras para asumir "este reto con responsabilidad, ilusión y la voluntad de seguir trabajando por el futuro de la Región de Murcia". La también portavoz del Gobierno regional valoró el "compromiso y la dedicación" de Marín y de Marcos Ortuño, el anterior portavoz: "Quiero reconocer su profesionalidad y su entrega".

La portavoz del Ejecutivo adelanta que "el área de Transformación Digital va a ser muy importante"

Enumeró sus prioridades: "Seguir impulsando el crecimiento económico de la Región. Queremos que se sigan creando más empresas, que haya más empleo, más oportunidades para autónomos, emprendedores y familias", sentenció. Además, "el área de Transformación Digital va a ser muy importante, estamos en esta revolución tecnológica", precisó.

"Mi segunda prioridad es que la Región cuente con Presupuestos, con esas cuentas aprobadas, en este ejercicio. Con responsabilidad, con diálogo y con el interés de conseguirlos. Muy pronto va a haber anuncios, porque es algo en lo que ya estoy trabajando".

En julio del año 2025, la Asamblea fue escenario del debate de totalidad de los Presupuestos de la Comunidad de 2025, que fueron avalados solo con el voto positivo del PP, puesto que Vox se abstuvo. Entonces fue el consejero Marín el encargado de presentar unas cuentas que calificó de "elemento de progreso y de avance".

La consejera que ahora le releva en el cargo también dijo que "no puede ser que la Región sea la comunidad peor financiada de España". "Los ciudadanos de la Región reciben menos dinero para sanidad, educación y servicios sociales" debido a "un sistema de financiación totalmente injusto".

El nuevo titular de Agua tiene claro que el Ejecutivo central "castiga" a la Región por una "cuestión de ideología"

Después, turno del consejero de Agricultura y Agua de la Región, Joaquín Buendía. Su departamento "es la principal Consejería del Gobierno de la Región, el agua es vital para el crecimiento", manifestó, para cubrir su intervención de agradecimientos: a Miras y a su antecesora Sara Rubira, de quien elogió y su "enorme entrega".

Revertir el 'hachazo' a Trasvase

El que fuese alcalde de Alcantarilla durante diez años insistió en que su prioridad va a ser el Tajo-Segura, "para que siga siendo esa infraestructura esencial". "Estamos en un momento crítico, en un momento clave", destacó, para lamentar el "hachazo" al Trasvase que, afirmó, quiere dar Pedro Sánchez. "Vamos a mostrar nuestros argumentos", verbalizó el político, que tiene claro que el Ejecutivo central castiga a la Región por una cuestión de ideología.

A su juicio, el acueducto es una infraestructura "esencial" para el crecimiento, el desarrollo y el futuro de la Región de Murcia, aunque el momento actual es, admitió, "crítico", pues está en la cuerda floja su continuidad. Según su punto de vista, las decisiones adoptadas en torno al Trasvase responden a criterios "ideológicos" y no técnicos ni medioambientales. Él cree que Pedro Sánchez está castigando a la Región.

"Vamos a demostrar al campo murciano que tiene en el Gobierno de la Región a su principal aliado", detalló Buendía, al tiempo que mostró su deseo de que el "declive" del Ejecutivo de Sánchez dé lugar a que no se consume "el castigo" que, en su opinión, está preparando para los murcianos.

Defendió la eficiencia en el uso del agua que se hace en la Comunidad, con tasas de reutilización que cifró en torno al 96-98 por ciento y remarcó, por otro lado, la importancia que tiene la Política Agraria Común (PAC), por lo cual reclamó un diseño que aporte estabilidad, seguridad y confianza al sector agrario.

En la misma línea, habló de poner en marcha un plan específico para jóvenes agricultores, que vaya más allá de las subvenciones, y tendió la mano a todo el sector, a fin de mantener un diálogo permanente con el mismo. Antes de despedirse, admitió que aún no ha pisado el despacho y aprovechó para invitar a los presentes "a las fiestas de Alcantarilla en este día grande que tenemos".

En tercer lugar, compareció en la sala de prensa Luis Alberto Marín, el que fuese titular de Hacienda y estrena "unas competencias que conozco, que tuve y me son muy familiares". Por eso, mandó “un mensaje de continuidad".

"No hay ningún dato" que evidencie que se implantaron prótesis en mal estado, asegura la nueva consejera de Salud

"Ahora toca afrontar un camino que me resulta especialmente gratificante", reconoció, para enfatizar que "somos la comunidad que más está creciendo en España en términos de PIB y estamos en récord de afiliación a la Seguridad Social".

Marín, que dijo estar "feliz", habló del "dinamismo del tejido empresarial, que necesita de gobiernos sólidos", como el que, subrayó, ha formado Miras. "Mi desempeño va a ser estar todos los días de la semana a pie de calle, escuchando, trabajar codo con codo con los empresarios, con los autónomos, con los artesanos: tomar nota de sus reivindicaciones y dar soluciones", aseguró. Además, volvió a tener palabras para la infrafinanciación que, tiene claro, sufre la Región, pese a lo cual sacó pecho de los logros en materia económica.

Los retos de Salud

Por su parte, la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, quiso "reconocer el esfuerzo y trabajo constante" de Juan José Pedreño, su antecesor en el cargo, el cual no estuvo presente en el acto de toma de posesión de San Esteban por motivos personales. "Tengo claro que tengo que trabajar duro para mejorar la sanidad de Murcia", admitió Ayala. Principal objetivo, "reducir las listas de espera".

Cabe reseñar que, según los datos que hizo públicos en abril el Ministerio de Sanidad, la espera para una operación quirúrgica en la Comunidad murciana fue en 2025 la octava mayor de España por regiones, de 103 días, aunque está por debajo de la media española, de 121.

Para la consulta con un especialista se precisan en Murcia 89 días, la décima posición por autonomías, también por debajo del promedio del país, de 102, pero en 8 de cada 10 casos por encima de los dos meses.

"Seguiremos poniendo todos los recursos disponibles" para mejorar la atención sanitaria, insistió Ayala, que aprovechó para anunciar que en Atención Primaria se incorporará inteligencia artificial. "Apostaremos y seguiremos impulsando la innovación y la investigación", fue enumerando. También apostó por cuidar el componente humano, a los profesionales sanitarios de la Región: dará la batalla al Ministerio de Mónica García, adelantó.

Preguntada por el escándalo de las prótesis, la investigación en la que la Policía Nacional llegó a detener a una decena de personas y se investiga un perjuicio económico de casi siete millones de euros incidió en que fue el propio Servicio Murciano de Salud (SMS), del que entonces ella era gerente, el que destapó el asunto y apostó por "dejar a la Justicia trabajar".

Hizo hincapié en que se está contactando con los pacientes, a quienes se les está haciendo "una segunda revisión" que corrobore que ninguno de ellos tiene implantado en su organismo algún tipo de material defectuoso. "No hay ningún dato" que evidencie que se les implantaron prótesis en mal estado, repitió la sucesora de Pedreño.