El Periódico de Aragón

El quién y el cómo del caso Plus Ultra, más allá de Zapatero

Por Cristina Gallardo

El 19 de mayo agentes de la UDEF efectuaron un registro en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero y varias empresas por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Se investigan irregularidades en el uso dado al rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra.

LOS PROTAGONISTAS

La justicia venía investigando a un amigo del expresidente y dueño de Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, que fue detenido el pasado diciembre junto con directivos de Plus Ultra. En sus móviles detectaron que uno de los investigados, el venezolano en busca y captura Danilo Diazgranados habla que "mantiene una relación personal y económica con alguien que llama 'Zorro' o 'Z' o 'ZZZZ'.

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Foto del informe de la UDEF de la Policía Nacional
Foto del informe de la UDEF de la Policía Nacional

EMPRESAS IMPLICADAS

La investigación del juez Calama revela un complicado esquema empresarial presuntamente dirigido a canalizar las mordidas obtenidas de la gestión del rescate y otros negocios de carácter internacional.

Plus Ultra Líneas Aéreas

Obtuvo en marzo de 2021 un rescate de 53 millones de euros y se investiga si se usó para blanquear

Análisis Relevante

Es pieza clave dentro de la estructura financiera diseñada para canalizar fondo

El juez ordenó registrarlas en relación con pagos a Zapatero y a la empresa de sus hijas Whathefav

WhatTheFav

La sociedad de las hijas de Zapatero habría recibido 1,2 millones de euros desde empresas de la trama

PRINCIPALES DELITOS

Se atribuyen a Zapatero varios delitos de corrupción relacionados con la operativa de obtención de negocios a través de contactos de alto nivel y cobro de mordidas que se harían pasar por trabajos de consultoría.

Pulsa en las tarjetas para descubrir información

Organización criminal
De la que Zapatero sería el jefe y repartía roles
Tráfico de influencias
Por contactos de alto nivel mantenidos por Zapatero
Blanqueo de capitales y falsedad documental
A través de esta red empresarial y financiera

LOS REGISTROS

Se encontaron un centenar de joyas y relojes en una caja fuerte situada en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz que según fuentes de su entorno son fruto de una herencia de su esposa, Sonsoles Espinosa. También 286.000 euros a 'Julito', repartido en diversos paquetes y lugares como una bolsa de golf o una caja de vasos y 107.000 al presidente de Plus Ultra.

Vapor Cortés Vapor Cortés Vapor Cortés

LOS PLANES OFFSHORE

Los correos revelan planes de blanqueo a través de una sociedad off shore en Dubái que se constituyó a instancias de Zapatero y proyectaba obtener al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años. Otros proyectos apuntan al blanqueo en negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes, además de la creación de una empresa en las Islas Vírgenes británicas.


Un reportaje de El Periódico

Texto: Cristina Gallardo
Diseño: Andrea Hermida-Carro
Coordinación: Rafa Julve

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