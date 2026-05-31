El PP recicla sus propias leyes: 8 de las últimas 14 normas defendidas en el Congreso las impulsó antes en el Senado

Si por algo no se está caracterizando esta legislatura es por la producción legislativa. El Ejecutivo, sostenido por una aritmética parlamentaria de lo más delicada, tiene que dejarse la piel cada vez que quiere sacar adelante una norma. Y muchas veces no lo consigue. Pero no solo sufre el Gobierno. El PP empieza también a dar muestras de agotamiento en la elaboración de proposiciones de ley: ocho de las 14 leyes que ha impulsado en el Congreso en el último año reutilizan textos que ya defendió previamente en el Senado y, además, en la Cámara Alta, donde gozan de una mayoría absoluta, han reducido drásticamente la defensa de nuevas normas respecto a las cifras del año anterior.

En un clima político en el que la tramitación legislativa ha pasado a un segundo plano, cada martes de pleno el Congreso sigue debatiendo nuevos textos que, de lograr el visto bueno de la Cámara, terminan olvidados en un cajón. Es en este procedimiento donde el PP ha echado mano en el último año varias de las proposiciones de ley que ya impulsó desde el Senado y que, por tanto, ya estaban en tramitación. En concreto, son ocho las normas que ha duplicado de manera idéntica o con una similitud muy alta. Algunas de ellas amplían levemente el contenido de las presentadas en la Cámara Alta o aglutina dos iniciativas distintas.

Un ejemplo claro ocurrió este último martes. Los populares defendieron en el pleno del Congreso una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que permite la asistencia a las juntas de vecinos de manera telemática. La Cámara Baja, por una amplia mayoría, la admitió a trámite. ¿Cuál es el problema? Que esa ley ya se está tramitando en la comisión de Justicia porque el PP le dio el visto bueno en el Senado en febrero del año pasado.

Los argumentos

Los populares alegan que repiten las normas por dos motivos. Por un lado, llevar el debate al Congreso, donde suele tener mayor visibilidad que en el Senado. Por otro, a modo de protestas, ya que la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, mantiene bloqueadas en proceso de enmiendas todas las iniciativas impulsadas por el PP. De media, todas las proposiciones de ley de los conservadores acumulan más de 14 meses en ampliaciones de plazos para que los grupos registren modificaciones, lo que en la práctica supone un bloqueo absoluto. La primera proposición de ley que defendieron en el Senado supera los 880 días en esta situación.

El PP ha denunciado reiteradamente esta práctica, llegando a presentar desde el Senado un conflicto de atribuciones con el Congreso contra lo que denominan el "congelador" de Francina Armengol. Así, justifican que reutilizan las normas para evidenciar que PSOE y Sumar se oponen no solo a la mayoría del Senado, sino también a la que logran concitar algunas veces en la Cámara Baja.

Las cifras

No obstante, en lo que va de legislatura, el PP ha registrado en una u otra Cámara un total de 64 proposiciones de ley diferentes. La cifra no es nada desdeñable, salvo porque son los propios populares los que critican el balance legislativo del Gobierno, que desde 2023 ha sacado adelante 65 iniciativas legislativas. Cierto es que 34 son reales decretos-ley.

Sin embargo, los populares sí que han rebajado mucho el ritmo a la hora de impulsar nuevas leyes. En el Senado, base de operaciones de los conservadores, solo han llevado 3 proposiciones de ley a debate en este último periodo de sesiones (febrero-junio). La cifra contrasta con las 15 que admitieron a trámite en el mismo periodo del año anterior. Con las normas que rigen la Cámara Alta, el PP podría llegar a elevar al pleno hasta 16 iniciativas por periodo de sesiones.

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Aun así, los populares aún tienen una quincena de leyes registradas que no se han debatido en ninguna de las dos Cámara. Sin embargo, varias de ellas ya han quedado antiguas, ya que se registraron para reformas puntuales: revalorizar las pensiones en 2025, impulsar medidas de apoyo a los ciudadanos ante la falta de presupuestos en años anteriores o prohibir el burka, un debate que esta misma semana se ha trasladado a una subcomisión de estudio para analizar la mejor fórmula de proceder. Está por ver cuánto aguanta la legislatura y si pueden dar un último acelerón legislativo que sirve de escaparate para las elecciones.