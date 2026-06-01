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Caso David Sánchez

La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuiciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

El resto de nulidades planteadas por la defensas se han desestimado

Vídeo | La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Vídeo | La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Jesús G. Hinchado

Belén Castaño Chaparro

David Sánchez no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Audiencia de Badajoz ha estimado la solicitud que su defensa planteó en el turno de cuestiones previas y considera prescrito este cargo.

El tribunal tampoco enjuiciará a Miguel Ángel Gallardo por la contratación de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y exasesor de Moncloa, al considerar, tal como defendió su abogado, que esta acusación fue "sorpresiva" y ni se le informó ni fue oído en instrucción por este cargo.

El resto de nulidades planteadas por las defensas se han desestimado.

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

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Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez / Jesús G. Hinchado

El resto de imputaciones contra David Sánchez y Gallardo, así como el resto de los investigados, se mantienen y el juicio continúa con las declaraciones de los testigos.

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