Detenido en Granada un menor como presunto autor de una grave filtración de datos de miembros de la Seguridad del Estado

Al principio se llegó a sospechar de la acción de un grupo organizado, y no de un solo individuo, en la grave filtración de datos que sufrieron a comienzos de año diversas instituciones críticas del Estado. Pero de momento ha resultado ser uno solo, y menor de edad, aunque podrían aparecer otros autores. La carrera del hacker que se presentó en foros de cibercrimen como Police-ESP-Doxed ha quedado interrumpida desde que, el pasado martes, agentes de la Comisaría General de Información lo detuvieran en la provincia de Granada, según ha difundido este lunes la Policía Nacional.

La principal acusación que recae sobre el detenido es la revelación de secretos. En febrero pasado estaba colgando, en rincones virtuales frecuentados por ciberdelincuentes un listado, que tituló Fuck Spain (Que se joda España), de nombres y apellidos, teléfonos, correos electrónicos y, en algunos casos, contraseñas de funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, jueces, miembros de la Fiscalía General del Estado...

El site de Internet en el que principalmente expuso esa información confidencial es Doxbin, algo parecido a una taberna de piratas en el ciberespacio. En esa página, que estuvo durante mucho tiempo oculta en la web oscura, se cruzan compradores de listados de datos robados, ciberacosadores, ciberestafadores y policías.

Gran afectación

La brecha de seguridad se demostró más grande e inquietante de lo que parecía en un principio cuando trascendió un grado mayor de afectación el pasado 3 de marzo: centenares de nombres a los que el filtrador había tenido acceso entre miembros del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y el principal organismo civil de ciberseguridad en España, el INCIBE. Con el caso de este último organismo, Police-ESP-Doxed hacía especial ostentación, mostrando como un triunfo los datos usurpados.

Al Centro Criptológico Nacional (CCN, dependiente del CNI) y a la Policía les ha ocupado durante la investigación buscar el agujero, la vulnerabilidad que ha quedado acreditada con el ataque, y que al parecer tuvo su inicio en la intranet del Consejo General del Poder Judicial, dado que inicialmente quedaron expuestos los datos de personas que tienen acceso a esa red.

Los nombres, teléfonos y correos usurpados ya no están accesibles fácilmente en la web, pero ya ha sido hecho el daño del doxing. Así es como se conoce en el mundo de la ciberseguridad a la apropiación de datos personales o reservados para exponerlos en internet, bien sea para venderlos, para operaciones de ciberacoso o para coaccionar a los organismos afectados.

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El Juzgado de Instrucción 22 de Madrid instruye el caso.