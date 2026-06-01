Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para "Nene", el socio de Rubiales investigado

Un reciente informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil entregado a la juez caso Supercopa, que mantiene imputado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, señala a un capitán del propio instituto armado, Carlos V.B., experto en gestión de criptoactivos "por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales", por utilizar sus conocimientos técnicos y relaciones profesionales "para gestionar inversiones en criptoactivos de supuesto origen ilícito vinculadas a la investigación abierta a Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', empresario amigo de Rubiales que según la investigación habría creado un entramado para canalizar el dinero distraído a la institución deportiva.

Los indicios obtenidos, según los oficios de la Guardia Civil aportados a la jueza de Instrucción número 4 del Juzgado de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que concluyen con una petición de diligencias de registro en la vivienda y el despacho del agente que ahora tiene que valorar la magistrada. Por otra parte, la juez requirió la semana pasada a la RFEF la totalidad de las actas de la Comisión Económica relativas al año 2024 para seguir ahondando en su investigación.