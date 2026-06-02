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Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Un informe con fecha del pasado 26 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene la jueza que tras analizar toda la actividad económica de Martínez Martínez concluye apuntando a las "rentas bajas imputadas por entidades pertenecientes a su entorno de control", a lo que se une el hecho de que en 2020 y 2021, el año en el que se produjo el cobro del rescate de Plus ultra, este empresario no disponía de cuentas bancarias.
"Los saldos de 2023 parecen responder a un préstamo otorgado por una entidad de su entorno y, en buena parte parecen destinarse a la compra de participaciones en otra sociedad controlada", continúa el informe, que se extiende a lo largo de 54 páginas. También destacan los dos funcionarios de Hacienda firmantes que en noviembre del pasado año 'Julito' abrió una nueva cuenta corriente en la que se registra un movimiento de entrada de 100.000 euros del que se desconoce el origen. Tampoco constan vehículos a su nombre, aunque sí inmuebles y coches adquiridos por personas de su entorno.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260602/hacienda-advirtio-jueza-febrero-escaso-130907026
El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
Según la Audiencia Nacional, las sociedades instrumentales que Simon Verhoeven manejaba desde su residencia en Santa Maria lavaron 16 millones de euros de la aerolínea mediante la trama de Zapatero.
Matías Vallés
La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
El juez califica a Simon Verhoeven, domiciliado en la localidad de Santa Maria, de "principal persona en la generación de facturas falsas" de Plus Ultra.
Cristina Gallardo
Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dependiente de Hacienda, advirtió el pasado mes de febrero a la jueza del caso 'Plus Ultra', apenas unos días antes de que la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional, del contraste encontrado entre el escaso patrimonio que puede atribuirse a Julio 'Julito' Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el alto número de empresas --un total de 39-- que controlaba junto con los ingresos declarados en cinco años, cercanos a los 5 millones de euros.
Los ingresos declarados por las empresas entre 2020 y 2025 fueron de 4,8 millones de euros
El PSOE ve un "linchamiento"
La portavoz de la Ejecutiva del PSOE ha denunciado "un linchamiento hacia el que tiene carné socialista y ha asegurado que su formación "no tiene miedo a la justicia". Además, ha coincidido con el ministro Óscar Puente en denunciar que hay "una serie de coincidencias" y "una doble vara de medir" cuando se investiga la corrupción del PP o la del PSOE.
"El partido está viendo que en el entorno de ciertas investigaciones hay intereses claros para derrumbar la acción de un Gobierno. Los militantes socialistas ven una serie de coincidencias y dobles varas de medir que generan serias dudas sobre las instituciones y la imparcialidad de algunos procesos", ha asegurado, sin querer aclarar si en ese "interés para derrumbar al Gobierno" incluye o no a un sector de la judicatura. "Hay quien intenta derribarnos por tierra, mar y aire", ha resumido.
Sánchez pide "tranquilidad" a los suyos y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial
La dirección del PSOE hace de momento oídos sordos a las peticiones de destacados dirigentes socialistas de adelantar las elecciones generales o de convocar un congreso extraordinario del partido. Tras la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero o los múltiples casos de corrupción que se acumulan en torno al partido, hoy Pedro Sánchez ha pedido a la Ejecutiva a puerta cerrada "tranquilidad" y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial que asola a la organización.
La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, ha asegurado después y preguntada por los periodistas que el PSOE "siempre escucha a todos" y "siempre escucha a todos los líderes territoriales", incluidos a aquellos que "siempre critican a Pedro Sánchez". Pero también escucha "a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno". Mínguez ha recordado que el PSOE tiene convocado un Comité Federal para el próximo 27 de junio en el que "se van a escuchar todas las opiniones de todos los barones, baronesas y líderes que se tengan que pronunciar". Por eso, ha concluido, "no se va a cambiar el calendario".
En los últimos días, el presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, ha reclamado a Sánchez que adelante las elecciones generales o que convoque una cuestión de confianza en el Congreso. El líder de los socialistas de La Rioja, Javier García, por su parte, ha pedido al secretario general en conversación con EL PERIÓDICO que convoque el Consejo Político Federal para escuchar a todos los barones antes de decidir si adelanta las elecciones generales o si mantiene el calendario. Además, el exministro Ramón Jáuregui ha reclamado un congreso extraordinario en un artículo publicado en El Correo. Por último, el expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, también ha pedido un congreso extraordinario en un mensaje en X para "renovar responsables" y "establecer una nueva dirección".
Ferraz hace oídos sordos a las peticiones dentro del PSOE de adelantar las generales o de convocar un congreso extraordinario
El Partido Socialista duda de "la imparcialidad de algunos procesos" pero afirma que "no le tiene miedo a la justicia"
La portavoz de la Ejecutiva socialista denuncia "un linchamiento hacia el que tiene carné socialista"
Vox apoyará “cualquier moción de censura” que eche “a esta mafia” y no haga “concesiones a los separatismos”
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, insistió este lunes en que su partido apoyará “cualquier moción de censura que sirva para echar a esta mafia y que, por supuesto, no haga ningún tipo de concesión a los separatismos vascos ni catalanes”, y señaló que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es el que tiene que “hablar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria”.
Así lo indicó Garriga en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, después de que Feijóo se ofreciese a Junts y PNV para presentar una moción de censura apuntando que son 184 diputados los que están pidiendo elecciones. “Podemos buscar una solución”, añadió.
En este sentido, Garriga recordó que la moción de censura es “un instrumento que tiene en su mano presentar Feijóo” y que Vox ya ha dicho que si está encaminada a que, con ella, se puedan convocar elecciones no dudaría en apoyarla. Por tanto, “depende del PP” que se presente o no se presente.
Su partido, continuó, entiende que “se debería presentar” una moción de censura en un contexto en el que el Gobierno “niega a los españoles un debate del estado de la nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles, con luz y taquígrafos, pudieran escuchar la alternativa”.
Leire Díez pide al juez que excluya sus informaciones privadas de los informes
La ex militante Leire Díez, imputada en esta causa, solicita la nulidad de la misma y que se expurguen sus informaciones de carácter privado y ajeno a la causa del volcado de sus dispositivos
Se levanta el secreto de parte del sumario
En un auto, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida, manteniéndose el secreto de una determinada pieza por el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes aún.
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