Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

Sánchez pide "tranquilidad" a los suyos y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial

La dirección del PSOE hace de momento oídos sordos a las peticiones de destacados dirigentes socialistas de adelantar las elecciones generales o de convocar un congreso extraordinario del partido. Tras la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero o los múltiples casos de corrupción que se acumulan en torno al partido, hoy Pedro Sánchez ha pedido a la Ejecutiva a puerta cerrada "tranquilidad" y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial que asola a la organización.

La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, ha asegurado después y preguntada por los periodistas que el PSOE "siempre escucha a todos" y "siempre escucha a todos los líderes territoriales", incluidos a aquellos que "siempre critican a Pedro Sánchez". Pero también escucha "a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno". Mínguez ha recordado que el PSOE tiene convocado un Comité Federal para el próximo 27 de junio en el que "se van a escuchar todas las opiniones de todos los barones, baronesas y líderes que se tengan que pronunciar". Por eso, ha concluido, "no se va a cambiar el calendario".

En los últimos días, el presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, ha reclamado a Sánchez que adelante las elecciones generales o que convoque una cuestión de confianza en el Congreso. El líder de los socialistas de La Rioja, Javier García, por su parte, ha pedido al secretario general en conversación con EL PERIÓDICO que convoque el Consejo Político Federal para escuchar a todos los barones antes de decidir si adelanta las elecciones generales o si mantiene el calendario. Además, el exministro Ramón Jáuregui ha reclamado un congreso extraordinario en un artículo publicado en El Correo. Por último, el expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, también ha pedido un congreso extraordinario en un mensaje en X para "renovar responsables" y "establecer una nueva dirección".