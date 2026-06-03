"Campaña descrédito UCO.doc", el email intervenido en la Dirección de la Guardia Civil escrito en una semana clave en la investigación sobre Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de la operación judicial por el caso Leire Díez, intervino la semana pasada un email fechado el 7 de mayo de 2025 en el que se adjuntaba un documento titulado "06052025 ND campaña descredito UCO.doc", según consta en el atestado policial elaborado por los agentes y que se incluye en el sumario de la causa instruida por el juz Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Ese archivo estaba incluido en un email cuyo asunto -"RV propuesta asuntos despacho 08052025"- daba cuenta de los temas a tratar en una reunión que se celebraría al día siguiente entre el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, con la Jefatura de la Policía Judicial, de la que depende de la UCO. Así se desprende de otro de los documentos incluidos en ese email, titulado "propuesta asuntos despacho JPJ con DAO 08052025", que se incluyen en el atestado policial.

Entre los asuntos a abordar en esa reunión se proponía abordar también la campaña de descrédito a la UCO. Esta campaña de descrédito es precisamente lo que investiga en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz, que describe el caso Leire como una organización criminal que llevó a cabo una campaña de maniobras, intentos de extorsiones y sobornos, urdidas presuntamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la propia Díaz, que estaría sufragada por el propio Partido Socialista a través de facturas falsas, según detalló en el auto. Estas operaciones, en las que hay más de media docena de imputados, entre ellos la actual gerente del PSOE, habrían comenzado después del periodo de reflexión de Pedro Sánchez por la imputación de su esposa y buscaban "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente".

El email encontrado con el mensaje "campaña descrédito UCO" llegó en una semana también especialmente marcada por la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez sobre la la presunta participación de la esposa del presidente en el rescate del Gobierno a la compañía aérea Air Europa.

Tres semanas antes, un informe de la UCO sobre el caso Koldo había revelado unos mensajes en los que Víctor de Aldama y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, relataban una conversación telefónica entre Javier Hidalgo, exconsejero de AIr Europa, y la esposa del presidente el 3 de septiembre de 2020: "Está muy jodido, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", relataba Aldama a Koldo. Un día antes del email encontrado ahora por la UCO, el 6 de mayo de 2025, Peinado firmó una resolución aludiendo a ese informe para insistir en su investigación sobre el papel de Gómez en dicho rescate. La Audiencia Provincial de Madrid corrigió después a Peinado y le recordó que la causa de Air Europa quedaba fuera de su instrucción, centrada en la polémica cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El DAO pidió a la UCO "ponerse de perfil" con el caso David Sánchez

Estas maniobras contra la UCO habrían partido también desde la propia cúpula de la Guardia Civil, según consta en el sumario del caso, y también por otros asuntos que afectan a investigaciones sobre familiares del presidente de Gobierno, en concreto a su hermano David Sánchez Azagra, por la investigación judicial sobre la presunta creación adjudicación de una plaza pública. En este caso, las presiones habrían llegado desde dos puestos que dependen directamente del Ministerio del Interior, como son el DAO y el director general de la Guardia Civil.

En la parte de este sumario que contiene los interrogatorios realizados por los agentes de la UCO en la propia Dirección General de la Guardia Civil se incluye la declaración de Rafael Vicente Yuste, ex jefe de la UCO entre Julio de 2023 y diciembre de 2025, al que le fue preguntado si tenía conocimiento de que se hubieran transmitido presiones políticas. El general de Brigada reconoció que el propio DAO de la Guardia Civil le indicó en julio de 2024, en plena investigación al hermano del presidente del Gobierno -- a quien se juzga estos días en Badajoz-- que no fuese proactivo se pusiera "de perfil" debiendo ser, en este caso concreto, "la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa".

Días antes, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos -predecesor de la actual directora, Mercedes González-, el Jefe de Policía Judicial, el Director Adjunto Operativo, Llamas, y este testigo como jefe de la UCO habían mantenido una reunión ante la solicitud de la jueza instructora para recabar diversos correos electrónicos en el marco de la investigación seguida David Sánchez.

"En el curso de la citada reunión, como hecho más destacable, el entonces Director General afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO, era "totalmente prospectivo y malintencionado", afirmando que la "credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos". Además, solicitó que el siguiente viernes -- 19 de julio de 2024--, el informe a efectuar por la unidad tenía "que estar analizado y que no haya nada".

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En este sentido, por parte del testigo, expuso que esto era materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial. Fue unos días después cuando se produjo el traslado del DAO a las dependencias y se dio la orden concreta de no ser proactivos.