'Caso Leire Díez'
Ferraz encapsula la 'trama Leire' en "comportamientos individuales" de unos "farsantes que usaron el nombre del PSOE en vano"
El PSOE quiere encapsular los comportamientos ilegales descritos en el sumario del caso Leire Díez en los "comportamientos individuales" de unos "farsantes" que "han usado el nombre del PSOE en vano y en falso". Tras estudiar los informes de la Guardia Civil conocidos hoy y parte del sumario, Ferraz va a estudiar los contratos recogidos en los informes. Si encontraran "un responsable identificable" o "un perjuicio para el partido", entonces el Partido Socialista estudiará emprender acciones judiciales contra ellos.
En una nota pública, Ferraz arremete contra el que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y contra Leire Díez, sin citarles, aunque les llama "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" porque han tenido "comportamientos inaceptables" que han pretendido "legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio".
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha hecho suya esta nota oficial en X y ha añadido que nadie deber tener "ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas".
La número tres del partido advierte que "quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses", tendrá al Partido Socialista enfrente.
El sumario del caso Leire Díez ha vuelto a caer como un jarro de agua helada sobre un partido extenuado que no se recupera de un golpe y tiene que hacer frente al siguiente. Este miércoles, Pedro Sánchez había intentado por la mañana retomar la iniciativa política desde Barcelona al anunciar que se van a iniciar de inmediato los trabajos preparatorios para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Sin éxito, porque en seguida se empezaron a conocer detalles del caso que implicaban supuestamente al actual secretario de Política Municipal del PSOE y diputado Juan Francisco Serrano o a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
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