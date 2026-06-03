Puigdemont llama a recibir al Papa con 'estelades' y silbidos contra el "renacimiento del catolicismo franquista"

"Que se vean las 'estelades' y que se escuchen las voces y los silbidos de protesta contra el renacimiento del catolicismo franquista, opresor de minorías y cómplice de los crímenes contra la humanidad". El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha elevado el tono de la polémica por la visita del papa León XIV a Barcelona este miércoles y ha llamado a recibirlo con banderas independentistas y silbidos en los alrededores de la Sagrada Família en una publicación en X.

El mensaje del expresident responde a la convocatoria conjunta de la ANC, Òmnium Cultural, el Consell de la República, la Associació de Municipis per la Independència y la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que llaman a la ciudadanía a concentrarse el próximo 10 de junio, a las 18.00 horas, en el entorno del templo para recibir al Pontífice con estelades. La iniciativa independentista se activa en plena controversia por el papel del catalán en la visita papal y después de que el cardenal Juan José Omella rechazara colocar la 'senyera' en la Sagrada Família con motivo de la presencia del Papa.

Las entidades habían pedido formalmente al Arzobispado de Barcelona que instalara la bandera catalana en la basílica, pero la respuesta fue negativa. Omella alegó el "protocolo habitual" y el "carácter conmemorativo y litúrgico" del acto para descartar la propuesta. "Lamentamos esta negativa que quiere desvinuclar la relación histórica, cultura y nacional entre la Sagrada Familia, Antoni Gaudí y Cataluña", manifiestan las entidades en un comunicado conjunto este miércoles.

Foco internacional

La protesta busca aprovechar el foco internacional de la visita para reivindicar la lengua catalana, la cultura del país y la figura de Gaudí. Las entidades consideran que la Sagrada Família, el arquitecto y Cataluña forman parte de una misma raíz histórica y cultural, y denuncian lo que interpretan como un intento de "españolización" de Gaudí. Recuerdan, en este sentido, el compromiso del arquitecto con el catalán y episodios de su biografía que lo han convertido en un referente del catalanismo cultural, como su negativa a hablar castellano ante la polícia que lo llevo a pisar la cárcel.

Puigdemont ha hecho suya esta lectura en su mensaje en X. "El catalán es la lengua propia de Catalunya, sin la cual no se explica ni Gaudí ni la Sagrada Família", ha escrito el expresident, que también ha cargado directamente contra Omella. A su juicio, el cardenal ha preferido hacer caso a José María Aznar -con su frase 'el que pueda hacer que haga'- antes que atender el reconocimiento de los pueblos y de su identidad. “Gratas un poco, y el espíritu de la Inquisición Española aparece enseguida”, ha rematado.

La presencia del catalán

La convocatoria llega, además, en un momento de giro sobre la presencia del catalán en los actos del Papa, que incluirá finalmente el catalán en la bendición de la Torre de Jesús, después de que inicialmente solo estuviera previsto que lo utilizara en la misa del interior de la Sagrada Família.

La limitada presencia inicial del catalán había generado malestar entre varios obispos catalanes. Desde el Arzobispado de Tarragona, encabezado por Joan Planellas, se defendía que la lengua propia de Cataluña debía tener una presencia mayor en una ceremonia vinculada al centenario de la muerte de Gaudí. También el obispo de Girona, Octavi Vilà, había expresado su deseo de que el catalán tenga una presencia notable en las intervenciones de los distintos representantes de la Iglesia.

El Govern de Salvador Illa también había movido ficha. La Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, dirigida por Ramon Espadaler, ha mantenido conversaciones con el Arzobispado de Barcelona para reclamar más presencia del catalán en la visita. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, también defendió que el president ya trasladó al Papa, durante su visita al Vaticano en octubre, la importancia de su viaje a Cataluña y ha destacado la "sensibilidad" y "receptividad" hacia la lengua catalana.