La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei

La empresa de Alba y Laura Zapatero Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ingresó en tres años 74.112 euros de la empresa tecnológica china Huawei Technologies España SL, según consta en un informe de la Agencia Tributaria de 30 de diciembre de 2025, al que ha tenido acceso esta redacción.

Huawei abonó en 2021 "tres facturas expedidas entre los meses de octubre y diciembre del año 2020 por la entidad Whathefav SL, ascendiendo el importe total facturado a 18.150 euros", según relatan los funcionarios de Hacienda.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

En 2021 la firma asiática pasó a ser el principal pagador de las hijas del expresidente del Gobierno. Abonó un total de 55.175 euros, lo que suponían 6.050 euros al mes. Sin embargo, la compañía imputó pagos por 42.350 euros, casi 13.000 euros menos que lo comunicado por Whathefav.

Otros 31.762 euros

Y en 2022 la compañía china pagó a las hijas de Zapatero 31.762 euros que, según el informe de la Agencia Tributaria tampoco aparecen imputados por la empresa Whathefav SL.

Por eso, los funcionarios de Hacienda destacan que "prácticamente todos los ejercicios, y tanto en los ingresos como en los gastos, se observa discrepancia entre lo declarado y lo imputado, por lo que se considera necesario el acceso a la información bancaria pertinente para la obtención de información objetiva al respecto".

Durante el registro de la empresa Whathefav, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontraron dos contratos firmados entre la empresa de las hijas de Zapatero y la multinacional china.

En el informe de Hacienda se informa, además, que Alba y Laura Zapatero Espinosa ingresaron en 2022 otros 5.445 euros de la mercantil Wattkraft GMBH CO KG, que es no residente en España y que realiza estudios de mercado y encuestas de opinión pública: "Huawei afirma que esta compañía es una de sus principales socias de la solución FusionSolar Smart PV en el mercado europeo", completan los funcionarios.

Análisis Relevante

El ciudadano de nacionalidad china Tony Yong Ying, responsable de Huawei España hasta que fue nombrado en 2021 vicepresidente de esta tecnológica en Europa, era una de las personas que recibían los informes de asesoría que elaboraba la firma Análisis Relevante SL, de Julio Martínez Martínez, el "lugarteniente" de Zapatero, según la UDEF.

La mercantil de las hijas de Zapatero ingresó, explica la UDEF, algo más de 1,2 millones de euros procedentes de empresas vinculadas con la trama que canalizaría los flujos de pagos principalmente a través de la empresa Análisis Relevante, propiedad del también imputado y persona muy cercana al expresidente Julio Martínez Martínez.

Otras empresas de capital chino

Tal y como adelantó este periódico, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desvela que Zapatero ingresó casi medio millón de euros de empresas de capital chino o de empresarios del país asiático radicados en España.

Foto del Gate Center incluida en el informe de la UDEF en la que aparece a la izquierda Zapatero y a la derecha el presidente del Instituto Popular Chino de Asuntos Exteriores (CPIFA), Wang Chao, el 7 de agosto de 2024 / EL PERIÓDICO

En concreto, el propio expresidente del Gobierno recibió en sus cuentas personales, 208.792 euros de dos mercantiles radicadas en Hong Kong: 159.034 euros en 27 transferencias de la firma Chinalink Asia Holdings Limited y un pago de 49.758 euros de la mercantil Yuewee International Trade Limited. Y de la firma Mimo Advisors SL, que se encuentra en disolución y cuyo administrador único era el ciudadano de origen chino Yangjingzi Zhou, ingresó otros 104.410 euros.

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Una cuarta empresa, con vinculaciones chinas, también habría realizado abonos, en este caso destinados a Análisis Relevante SL, cuyo administrador es "Julito" Martínez Martínez. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Grupo Aldesa habría realizado pagos a esta mercantil por un importe total de 133.100 euros.