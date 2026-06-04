El hermano de Sánchez declara que la Oficina de Artes escénicas no era "una oficina con ventanilla" sino una categoría que no solicitó

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comenzado su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz señalando que únicamente respondería a su abogado defensor, Emilio Cortés, que ha eludido cualquier pregunta sobre su proceso de selección para un puesto directivo en la diputación provincial, donde el músico llegó en el verano de 2017. Ha sido el primero de los acusados en esta causa en declarar, inaugurando en una sesión que ha despertado gran expectación y congregado a numerosos periodistas en la capital pacense.

Sobre su nombramiento como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en octubre de 2022 -- su llegada a la Diputación de Badajoz fue como coordinador de conservatorios de música-- Sánchez ha explicado que dicho puesto no estaba ubicado en ningún lugar concreto (aparte de los espacios comunes que fue ocupando) porque "no era entendido como una oficina con ventanilla", sino como una categoría administrativa que él nunca solicitó ni influyó para que le concedieran. Además, el cambio de denominación del puesto de trabajo no le supuso ningún aumento salarial.

Concretamente, sobre la ubicación de su puesto de trabajo, ha recordado que entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "ese durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades". Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que finalmente "hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Sánchez se enfrenta a una petición de condena de año y medio de cárcel por tráfico de influencias y prevaricación administrativa que reclaman para él las acusaciones populares, puesto que la Fiscalía no ve delito en las actuaciones realizadas por él ni por los responsables de la Diputación de Badajoz para concederle un puesto directivo como coordinador de conservatorios y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Declaración breve

En una comparecencia que apenas duró un cuarto de hora, tan breve como el número de preguntas que le realizó su letrado, David Sánchez, explicó que el cambio de denominación de su puesto de trabajo obedeció a la evolución de las actividades profesionales que venía desarrollando en la Diputación de Badajoz, que conllevaban un aumento del volumen de subvenciones a gestionar y también del área de influencia, pues se contaba con proyectos de carácter transfronterizo con Portugal.

David Sánchez y su abogado, Emilio Cortés, llegan al juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz / Andrés Rodríguez - Europa Press

El abogado también incidió sobre la compatibilidad de su cliente para realizar determinados proyectos y en respuesta a esta pregunta el hermano de Sánchez comentó que nunca pidió compatibilidad para una actividad privada si bien en una ocasión pidió hacerlo en relación con una orquesta portuguesa que quería ingresar en una ocasión por una orquesta portuguesa que quería ingresar a profesores y alumnos del conservatorio pacense. "Lo elevé a Emilia Parejo, que era mi directora de área, pero contestó negativamente", añadió.

Además de Sánchez han sido procesadas otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, para el que se piden la misma pena de cárcel por los mismos delitos y que declaró tras la breve comparecencia del hermano de Pedro Sánchez.

Al inicio del juicio se declaró extinguida, por prescripción la responsabilidad penal que inicialmente se atribuía al hermano de Pedro Sánchez por el delito de aceptación de nombramiento ilegal y por la que se le reclamaba otro año y medio de prisión.

El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. Sobre la contratación de este último, el hermano de Pedro Sánchez ha eludido cualquier responsabilidad y únicamente ha reconocido que le avisó en septiembre del 2023 de que se requería un refuerzo en el área de Cultura, si bien él no tenía "capacidad de decir nada ni información administrativa" al respecto.

En otro momento de su declaración, y en cuanto al hecho de que la nueva denominación incluyera como función la de relaciones institucionales, el músico ha resaltado que ello no obedecía a un capricho personal ni a una actividad privada, pues todas las actividades eran publicitadas con logotipos de la Diputación y se abrían expedientes se hacían controles de gasto. Por otro lado, el acusado ha situado ‘Ópera Joven’ “dentro del paraguas administrativo” que representaba su Oficina, incluyendo dentro de sus actividades talleres vocales, de creación teatral o expositivos en colaboración con museos.

Las declaraciones testificales ante la Audiencia de Badajoz que han precedido a este momento han reflejado varios aspectos poco claros en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de Luis Carrero. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), por su parte, ratificaron que del análisis de miles de correos electrónicos podía concluirse que el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último.