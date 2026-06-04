El hermano de Sánchez evita aclarar cómo consiguió el puesto en Badajoz: claves de la estrategia de su defensa

La esperada comparecencia del hermano músico del presidente del Gobierno David Sánchez Pérez-Castejón --cuyo nombre artístico es David Azagra-- como acusado de haber obtenido un 'enchufe' de directivo en la Diputación de Badajoz fue muy breve, apenas alcanzó el cuarto de hora de duración, y no ha permitido conocer su relato sobre el proceso administrativo que le permitió acceder al puesto de coordinador de conservatorios de música en la capital pacense en 2017.

La estrategia de su abogado defensor, Emilio Cortés, ha consistido en evitar las preguntas de la acusación popular, ejercida por un grupo de asociaciones y partidos habituales en todas las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez o el PSOE, como son Vox, HazteOír, Manos Limpias y Iustitia Europa, entre otras, que piden para el hermano del presidente del Gobierno hasta 3 años de cárcel.

Tampoco se respondió a la Fiscalía, que no acusa en este procedimiento, por lo que el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Patrocinio se tuvo que conformar con las escasas preguntas que el letrado hizo a su cliente, ninguna de las cuales abordó el proceso administrativo para su selección sobre el que pivota toda la causa. Se analizan dos posibles delitos de tráfico de influencias en concurso con delitos de prevaricación.

El resto de acusados, entre los que destaca el exdirigente socialista en Badajoz y expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, han rechazado que el procedimiento de selección para la plaza, iniciado en mayo de 2017, fuera irregular o que supieran en dicho momento quien era el tal David Sánchez que se había presentado antes de que corriera la voz de su relación con Pedro Sánchez, que fue ratificado como secretario general del PSOE en junio de ese año.

No obstante, algunas declaraciones testificales, como la de una aspirante que quedó fuera, reflejaron aspectos poco claros en los procesos administrativos y a ello se unieron los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO), que tras analizar miles de correos electrónicos en el seno de la Diputación concluyeron que el puesto obtenido por David Sánchez había sido creado 'ex profeso' para que este lo ocupara.

Quizá por esta razón la defensa evitó que su cliente entrara en este asunto y sus preguntas se centraron dos cuestiones concretas que la defensa de Sánchez tenía muy claro poder aclarar: las razones por las que en octubre de 2022 su cliente pasó de ser coordinador de conservatorios a jefe de una nueva Oficina de Artes Escénicas y el 'fichaje' en la misma área de Cultura de la Diputación en 2023 de Luis Carrero, amigo del músico que había trabajado como asesor en Moncloa.

Sobre la primera de estas cuestiones, el hermano de Pedro Sánchez se ha afanado en aclarar que no existía una Oficina de artes escénicas como tal, es decir, que su puesto de trabajo no estaba ubicado en ningún lugar concreto fuera de los espacios comunes que fue ocupando en diferentes centros públicos porque "no era entendido como una oficina con ventanilla", sino como una categoría administrativa.

Además, ha subrayado que él nunca solicitó ni influyó para que esta categoría de jefe de Oficina se le concediera y una, vez se produjo el cambio de nombre de su puesto de trabajo, ello no le supuso ningún aumento salarial. La necesidad de cambiar el nombre obedeció a la "evolución de las actividades profesionales" que venía desarrollando como coordinador de conservatorios, que conllevaban un aumento del volumen de subvenciones a gestionar y también del área de influencia, al añadirse proyectos de carácter transfronterizo con Portugal.

La segunda cuestión que David Sánchez ha tratado de aclarar durante su declaración ha sido la contratación en 2023 de Luis Carrero, un amigo suyo que había trabajado como asesor en el complejo de Moncloa y de quien consta un 'mail" en la causa en el que se dirigía al músico como "querido hermanito" a la hora de tratar con él determinados asuntos de índole profesional.

El hermano de Pedro Sánchez ha eludido cualquier responsabilidad en esta contratación y únicamente ha reconocido que le avisó en septiembre del 2023 de que se requería un refuerzo en el área de Cultura, si bien él no tenía "capacidad de decir nada ni información administrativa" al respecto. Sí que ha reconocido la amistad y que habían colaborado, aunque no a través de una relación laboral, ya que él le "ayudaba en redactar mejor" sus ideas.

El principal punto de aclaración lo ha centrado la defensa en la explicación de un coreo que Sánchez le mandó a Carrero antes de que le adjudicaran la plaza, en la que le señalaba que cuando se incorporara a ese puesto, pasaría una semana en Badajoz para acompañarle, un mail que ha achacado a "un malentendido".

La razón es que en septiembre de 2023 empezó a "escuchar en los pasillos de diputación que se va a crear un refuerzo en el área de Cultura", una información que trasladó a su amigo para que estuviese "atento" por si le interesaba. Dos meses después, le dijeron que la plaza ya estaba, por lo que "el malentendido" consistió en que él confundió "que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza", algo que en la misma cadena de correos Carrero enseguida le aclaró.