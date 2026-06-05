El PSOE pide a Azcón que aplique ya el fondo para compensar a municipios por la implantación de renovables

El portavoz socialista en la Comisión Institucional de las Cortes, Darío Villagrasa, ha reclamado al Gobierno de Jorge Azcón que aplique el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética previsto por ley al afirmar que son más de 20 millones los millones que tendrían que distribuirse entre los ayuntamientos.

Se trata de un fondo previsto en la Ley de Medidas de Fomento de las Comunidades Energéticas y Autoconsumo Industrial en Aragón para compensar las afecciones de municipios por la instalación de las infraestructuras necesarias para generar energía renovable y contribuir así al equilibrio de ingresos entre municipios. Según Villagrasa, desde que se aprobó hasta la actualidad han sido más de 20 millones de euros los que este año 2026 han dejado de percibir los ayuntamientos susceptibles de recibir estos ingresos.

El socialista ha anunciado una iniciativa parlamentaria que se debatirá próximamente en las Cortes de Aragón para implementar con carácter inmediato este fondo que permitirá distribuir los recaudado en el ejercicio 2025 entre los municipios del medio rural aragonés. El diputado socialista ha asegurado que si el gobierno de Jorge Azcón cumpliera la ley y desarrollara este fondo, "entre el 50 y el 90 % de lo recaudado por el gobierno aragonés por energías renovables debería estar redistribuyéndose entre los municipios aragoneses". Según sus cálculos, esta cifra es de entre 20 y 40 millones de euros en 2026 con respecto a lo recaudado en 2025 y hay la misma previsión para el próximo ejercicio.

Villagrasa ha argumentado que desde que la ley se aprobó a finales de 2024 no se ha desarrollado y “ha supuesto un lastre para los ayuntamientos susceptibles de recibir fondos, que son aquellos afectados directa o indirectamente por la instalación de estos parques", al igual que aquellos que por determinadas limitaciones medioambientales no puedan desarrollar proyectos de energía renovable.

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"El gobierno del señor Azcón desprecia a estos municipios y condena su posibilidad de nuevas inversiones y desarrollo económico", ha dicho Villagrasa, quien ha destacado el carácter equilibrador y compensador de este fondo, sobre el que no se ha hecho ninguna gestión o avance ni en 2025 ni en 2026. El diputado ha calculado que, en función de las recaudaciones realizadas en 2024 en materia de parques fotovoltaicos y otras energías renovables y las previstas en 2025 y 2026, el cómputo total de ingresos derivados de estas tasas e impuestos supone un total de 21.796.168,50 euros. "Urgimos al señor Azcón a que implemente este fondo que contribuiría a que los ayuntamientos beneficiarios contarán con unos ingresos muy importantes para el mantenimiento de los servicios y sobre todo para llevar a cabo medidas para fijar población", ha zanjado.