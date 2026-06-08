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Armengol sobre la IA hace referencia a la encíclica del papa: "Que su razón de ser sea la búsqueda de la dignidad de todas las personas, el bien de los pueblos y no el enriquecimiento de unos pocos"
"Identificarse con las palabras de Su Santidad es una obligación ética de cualquier Estado democrático", ha dicho previamente Francina Armengol. La presidenta del Congreso, en un discurso muy alineado con el del Papa, ha aprovechado las palabras del Pontífice para reivindicar la necesidad de situarse "en el lado correcto" de la historia y defender la paz, una posición de la que ha hecho bandera el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años.
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