Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, pide su absolución: "La bromita dura lo que dura"

El abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido el segundo en tomar la palabra en esta parte de la sesión del juicio que juzga su presunta contratación irregular en Diputación de Badajoz en 2017.

Como era esperado, el letrado ha pedido una sentencia absolutoria para su cliente basado en que la acusación a su cliente está basada en "recortes de prensa" que ha dicho que para "una España cañí estaría bien", pero no para el tribunal.

"Estamos en un momento de intimidad"

Dirigiéndose a los tres magistrados que dirigen la sala ha dicho: "Estamos en un momento en el que, si me lo permite la sala, estamos en un moento de intimidad entre ustedes y yo". Ha hecho este llamamiento para que todos se centraran "en lo que nos une, los escritos definitivos".

Cortés ha dicho que "la bromita dura lo que dura", en base a esa acusación mediática que han lanzado, según su opinión, contra su cliente. En este punto, ha señalado que es el momento en el que se acaban "las conjeturas y el interés de los medios de comunicación". Así, ha recordado que se trata de "una sala de justicia y nos regimos de manera leal en base a la ley".

"Poco más que mató a Manolete"

Dentro de esas conjeturas y elucubraciones de las que ha hablado el abogado, ha reconocido que "podemos hacer un relato diciendo, poco más, que mató a Manolete", pero no aportar hechos ilícitos, ha dicho.

El defensor de David Sánchez ha criticado especialmente la estrategia seguida por las acusaciones populares, asegurando que parten de un "pecado original" al intentar sostener una supuesta trama sin concretar quién ejerció la influencia ni cómo se produjo.

"¿Quién es el influyente aquí?"

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido para desmontar la acusación por presunto tráfico de influencias. Según argumenta, para que exista este delito es imprescindible identificar tanto al influyente como el acto concreto de influencia ejercido.

"El tráfico de influencias necesita dos cosas: tráfico e influencias. ¿Quién es el influyente aquí?", se pregunta durante su exposición.

Cortés ha insistido en que las acusaciones no han logrado determinar quién habría influido sobre quién ni qué decisión administrativa concreta se habría visto alterada. "No sabemos qué fue ni quién fue, y mira en dónde estamos", ha añadido.

En este sentido, también rechaza que la condición de hermano del presidente del Gobierno pueda convertirse por sí misma en un indicio de criminalidad. "Mi cliente está totalmente desnudo en este informe. Prevarica porque es hermano de quien es", ha lamentado.

Críticas a los indicios utilizados por las acusaciones

El letrado ha repasado uno por uno los principales indicios expuestos durante la instrucción y el juicio para sostener que todos ellos tienen una explicación alternativa y razonable.

Así, ha restado relevancia a cuestiones como la búsqueda de alojamiento en Badajoz a través de Airbnb, los testimonios indirectos de algunos declarantes o los cambios organizativos realizados dentro del área de Cultura de la Diputación.

Respecto a la utilización del término "hermanísimo", ha recordado que fue mencionado en una conversación interna como un simple "chascarrillo" y ha cuestionado que pueda tener valor incriminatorio. "¿Se va a condenar por un chascarrillo?", ha planteado.

También ha defendido la legalidad del proceso de selección que permitió a David Sánchez acceder al puesto, subrayando que la convocatoria fue pública y que nadie impugnó el procedimiento en la vía administrativa correspondiente.

"Si esto no es trabajar, que Dios baje y lo vea"

Otro de los aspectos abordados por la defensa fue la actividad laboral desarrollada por David Sánchez una vez incorporado a la Diputación.

Frente a las acusaciones sobre una supuesta falta de trabajo efectivo, Cortés ha citado los miles de correos electrónicos incorporados al procedimiento para acreditar la actividad desempeñada. "Hay 4.494 correos sobre el trabajo. Si esto no es trabajar, que Dios baje y lo vea", ha afirmado.

Asimismo, ha rechazado que la ausencia de un despacho fijo o la falta de fichaje horario puedan interpretarse como irregularidades, argumentando que se trataba de circunstancias habituales en determinados puestos de responsabilidad.

Petición final de absolución

En la recta final de su intervención, Emilio Cortés ha asegurado que ninguna de las acusaciones ha aportado pruebas concluyentes que acrediten la existencia de prevaricación administrativa, tráfico de influencias o cualquier otra conducta delictiva atribuible a su cliente.

"Para todo lo que dicen las acusaciones hay una explicación razonable", defiende el abogado, quien ha pedido al tribunal que valore exclusivamente las pruebas practicadas durante el juicio y no el contexto mediático que ha rodeado al caso.

"Ahora es su momento, ilustrísimos señores", ha concluido dirigiéndose directamente a los tres magistrados antes de solicitar formalmente una sentencia absolutoria para David Sánchez Pérez-Castejón.