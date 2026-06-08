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Tribunales

Un juez imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa y le cita el próximo 3 de julio

Considera que los hechos "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" y solicita documentación sobre esta ayuda pública

El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. / SENADO

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez de Instrucción número 49 de Madrid José María Escribano ha admitidoo a trámite una querella presentada por el PP y Vox el pasado mes de mayo por el rescate de Air Europa y ha citado en calidad de investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, el próximo 3 de julio, según la resolución a la que ha tenido acceso El Periódico.

Por el momento, el juez considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y por ello, además de llamar a declarar a Lora solicita determinada documentación al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y a la propia Sepi.

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