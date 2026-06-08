El juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz encara su recta final

El juicio por el conocido caso David Sánchez entra en su recta final. La vista se retoma este en la Audiencia Provincial de Badajoz, a las 9.30 horas, con los alegatos: las acusaciones populares, las defensas de los 11 investigados y la fiscalía intervendrán para exponer ante el tribunal su análisis y valoración de las pruebas y fundamentar su petición de condena o absolución. Es la última oportunidad que tienen de argumentar sus tesis antes de que se dicte sentencia.

La previsión es que el trámite de informes finales no se prolongue más allá del mediodía del martes. Ese es el calendario inicial que maneja la Sala, cuyo presidente, José Antonio Patrocinio, ya avanzó a las partes que contarán con entre 30 y 40 minutos cada uno para su exposición. Son siete acusaciones populares, ocho defensas y la fiscal, por lo que se espera otra jornada intensa en la Audiencia de Badajoz.

Una vez concluyan los alegatos, se dará el turno de última palabra a los acusados (que pueden ejercer este derecho o no), tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.

La causa por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, de y su amigo y exasesor de Moncloa Luis Carrero, en la Diputación de Badajoz, ha sentado en el banquillo de los acusados, además de a ellos dos, al expresidente de la institución provincial y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otros 8 funcionarios y cargos de esta Administración, a quienes se les imputan los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Las acusaciones populares -Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa, Liberum, Vox y PP- sostienen, como la magistrada instructora, Beatriz Biedma, que hubo una trama para crear y adjudicar la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios (adscrita al área de Cultura) al hermano de Pedro Sánchez en 2017; modificar irregularmente y para satisfacer sus preferencias personales el puesto en 2022 para convertirlo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas; y generar otra plaza en 2023, esta vez de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas en la misma área, para ‘colocar’ a su amigo Luis Carrero.

Por contra, la fiscalía -que no acusa- y las defensas mantienen que los procedimientos de creación y cobertura de ambas plazas y el cambio de nomenclatura de la de David Sánchez se llevó a cabo dentro de la legalidad y que el trasfondo de esta causa es político y tiene como objetivo perjudicar al presidente del Gobierno.

El juicio, con gran repercusión mediática, arrancó el pasado 28 de mayo con el trámite de cuestiones previas, donde las defensas plantearon la nulidad de la instrucción alegando que fue una investigación "prospectiva" y que la intervención de miles de correos en la diputación conculcó derechos fundamentales, entre otros argumentos.

El tribunal solo atendió dos de las peticiones de los abogados de Gallardo y David Sánchez: excluyó al primero del cargo por la contratación de Luis Carrero, al entender que ni se le informó ni se le oyó en instrucción por este delito, y acordó declarar prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se atribuía al hermano del presidente del Gobierno.

42 testigos

La vista se retomó el 1 de junio con las declaraciones de los testigos. Por la Audiencia han pasado hasta 42 en tres intensas jornadas de testificales. El primer día comparecieron los primeros 15 testigos, entre ellos los exdirectores del conservatorio Bonifacio Gil, Evaristo Valentí y Rosario Mayoral, y la directora del Juan Vázquez Yolanda Sánchez, que declararon que el rumor era que a la plaza se iba a presentar el hermano del presidente del Gobierno, pero no que se hubiera creado para él. Además, aseguraron que hacía su trabajo y que su llegada había "venido muy bien" a los conservatorios.

También en la segunda jornada del juicio, salvo una de las aspirantes que compitió por el puesto que se adjudicó al hermano del presidente, Cristina de Frutos, que afirmó que no había habido "igualdad de oportunidades" en el proceso de selección y que días antes ya le habían dicho para quién era, el resto de testigos avalaron la legalidad de todo el procedimiento.

Con dos jornadas con el viento a favor para las defensas, las acusaciones populares tenían marcado en rojo en el calendario la tercera, con la comparecencia del teniente coronel de la UCO Antonio Balas, al frente del análisis de los correos intervenidos -entre ellos el tenía como asunto el archifamoso ‘hermanísimo’- en la diputación, una de las principales pruebas de cargo para esta parte.

Su declaración no les defraudó. Balas señaló a Gallardo como la persona que promovió la plaza para adjudicársela a David Sánchez, aseguró que no partió del área de Cultura, sino de una superior y con capacidad política, y que al "único" que estaba relacionado de manera "íntima" con ese puesto era el expresidente de la institución provincial. Según su tesis, los demás investigados intervinieron en uno u otro momento para materializar el presunto enchufe, el cambio de denominación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y la creación y adjudicación de la plaza a Carrero.

Al día siguiente, el juicio oral afrontó otro momento clave con la declaración de los 11 investigados, que solo respondieron a las preguntas de sus abogados. El hermano del presidente del Gobierno aclaró que la tan traída y llevada Oficina de Artes Escénicas era una "categoría" y no un lugar, que no pidió que se cambiara el nombre a su puesto, que tampoco influyó para que se contratara a su amigo Luis Carrero y que este no era "una tapadera" para que trabajara por él.

Gallardo negó haber promovido el puesto para David Sánchez y haber recibido petición alguna por parte de Pedro Sánchez para favorecer a nadie de su entorno, pues cuando se creó la plaza "ni siquiera era consciente de que tenía un hermano". Sobre el relato de los hechos del jefe de la UCO, lo comparó con una "novela de ficción".

El resto de acusados también avalaron que no había habido irregularidades ni presiones y que en todos los procedimientos se cumplió con la legalidad.

Más penas

Tras sus declaraciones, las acusaciones populares movieron ficha y -pese a las protestas por "indefensión" de la parte contraria- modificaron sus conclusiones para pedir más pena de prisión: 6 años para David Sánchez y 4 años para Gallardo, además inhabilitación para ejercer cargo público de hasta 10 y 20 años, respectivamente. Solo Manos Limpias se desmarcó y mantuvo los 3 años para el músico y 1 año y 6 meses para el expresidente de la diputación, para el que pedían también 3 antes de que el tribunal lo excluyera del cargo por la contratación de Luis Carrero, por el que esta acusación se reservó el derecho a querellarse en otro procedimiento independiente.

Para el resto de investigados, el bloque formado por Hazte Oír, Iustitia Europa y Abogados Cristianos piden entre 1 años y 1 año y 6 meses prisión e inhabilitaciones de entre 9 y 10 años, mientras que el formado por PP, Vox y Liberum, reclama 2 años de prisión para Carrero y para los demás inhabilitaciones de entre 5 y 10 años.

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Las defensas solicitan que todos sean absueltos.