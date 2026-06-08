La reina Sofía se reúne con León XIV antes de asistir al único acto de su viaje: la ofrenda a la Almudena

La reina Sofía ha conocido este lunes por la tarde al Papa León XIV. Ha sido en la Nunciatura, en la embajada del Vaticano en España, en un "encuentro privado" del que la Zarzuela no había informado previamente. La madre de Felipe VI ha salido del edificio justo para dirigirse después a la ofrenda floral del Pontífice a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, el único acto al que va a asistir en este viaje apostólico.

En un principio, Sofía era la encargada de despedir al Pontífice en Tenerife, el próximo viernes, pero la semana pasada, pocas horas antes de la llegada del Santo Padre, la Zarzuela informó de que será Felipe VI el que vuele al archipiélago canario para decirle adiós.