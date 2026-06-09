La abogada de Koldo asegura que la documentación desmiente a la empresaria que llevó efectivo a Ferraz y recurre su imputación

La abogada Leticia de la Hoz, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García durante el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo por el denominado caso mascarillas, ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citarla en calidad de investigada el próximo 14 de julio. La citación se produce en el marco de la causa que investiga presuntos pagos del PSOE a una red cuyo objetivo era el de boicotear causas judiciales contra el Gobierno.

Concretamente, su abogado defensor --que es el exfiscal Carlos Bautista, que durante un tiempo defendió al exministro José Luis Ábalos-- solicita que la imputación quede sin efecto "por falta de concreción de los hechos y de los concretos delitos individualmente atribuidos, por ausencia del preceptivo juicio de verosimilitud y de indicio racional de criminalidad, y por hallarse el relato acusatorio documentalmente desmentido", según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El juez del caso Leire ha citado a esta abogada a petición de la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente haber ofrecido dinero (50.000 euros) y otras dádivas con un valor de hasta 250.000 euros a la empresaria Carmen Pano --quien manifestó en el Tribunal Supremo haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz-- a cambio de cambiar su declaración y perjudicara al comisionista Víctor de Aldama.

De la Hoz ya remitió la semana pasada un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el mismo sentido: "Niego de forma categórica y sin matices haber realizado ofrecimiento económico alguno a Carmen Pano, ni directamente ni por persona interpuesta, con la finalidad de que modificara ninguna declaración. Tal ofrecimiento no existió".

Según su versión, el motivo de la reunión que mantuvo en febrero de 2025 con esta empresaria fue "la intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que Carmen Pano y Álvaro Gallego ofrecían en venta, intermediación que el despacho rechazó al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA", por lo que acabó prohibiendo su entrada en el despacho.

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Sin embargo, durante su declaración ante la Guardia Civil hace tan solo dos semanas Pano manifestó que la abogada del que fuera asesor ministerial Koldo García le ofreció cantidades de dinero que llegarían hasta 250.000 euros (para pagar alquiler de su casa durante varios años, el pago de la boda de su hija la compra de un coche) "para salvar el culo a Ábalos y Koldo".