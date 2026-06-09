Ayuso celebra el "honor" y el "privilegio" de que Madrid haya sido "la puerta de entrada a España" del Papa

Satisfacción máxima en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la visita del Papa a Madrid. "Ha sido un verdadero honor, un privilegio, ser la puerta de entrada a España del Santo Padre", ha valorado la propia presidenta madrileña poco después de despedirle a pie de pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde León XIV partía rumbo a Barcelona para continuar con el viaje que la ha traído a España hasta el próximo 12 de junio y que le llevará también a Canarias.

"Le deseamos una gran estancia en Barcelona y en Canarias", ha señalado. "Espero que al final el egoísmo independentista, que es un business político identitario, no arruine los momentos tan maravillosos que Barcelona y España van a seguir dando ante el mundo, por ejemplo, con la Sagrada Familia, que es un orgullo de todos los españoles y de todos los catalanes o tantos momentos que seguro que el Santo Padre va a vivir en Barcelona y que no merecen ser arruinados por el oportunismo político", ha añadido posteriormente preguntada expresamente sobre el asunto por la prensa.

La cuestión nacionalista pende sobre la segunda etapa, en Barcelona, del periplo papal, particularmente en torno a si León XIV usaría el catalán en sus intervenciones en la ciudad condal. Una polémica que el propio pontífice ha buscado desactivar desde el minuto uno, alternando castellano con significativos párrafos en catalán durante su primer acto en Cataluña, la oración de mediodía en la catedral de la Canta Cruz y Santa Eulalia.

Ayuso ha comparecido en la Real Casas de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para hacer balance del paso de León XIV por la capital. Y lo ha hecho tratando de mantener un tono más institucional y contenido del que acostumbra. Incluso le ha concedido un reconocimiento al Gobierno al agradecer en público, como ya había hecho esta mañana en una entrevista en televisión, el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad a lo largo de más de tres días que se han desarrollado sin incidentes en lo que ha calificado de "leal colaboración entre instituciones".

Asimismo, ha destacado la "increíble" imagen de "coordinación, de seguridad, de respeto y de belleza" que Madrid ha proyectado al mundo estos días. Sin llegar a dar cifras del total de personas llegadas de otros puntos de España y del mundo, un recuento que todavía se está realizando, aseguran fuentes regionales, sí ha avanzado algunos datos, en particular en lo relativo al transporte.

Entre el pasado sábado 6 de junio, día de la llegada del Papa a Madrid, y este lunes 8 de junio Metro de Madrid ha registrado más de 5,6 millones de viajes. La demanda media entre sábado, domingo y lunes, con datos de 2024, viene a ser de 4,9 millones de usuarios, unos 700.000 menos. Para la visita del Papa, el suburbano madrileño ha estrenado, además, el pago directo con tarjeta bancaria en el torno de acceso. Desde su implantación, el 1 de junio, se han registrado 85.000 accesos de esta forma.