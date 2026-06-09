Viaje a España de León XIV
El Gobierno aplaude que el Papa hable catalán tras llegar a Barcelona
Desde el Ejecutivo consideran su discurso como un “espaldarazo a la política migratoria del Gobierno” y reclaman “coherencia” a las fuerzas que se oponen a la regularización
Visita del papa a Barcelona, en directo: última hora de León XIV, vigilia en el Estadi Olímpic y agenda de actos
El Gobierno ha celebrado que el papa León XIV se haya estrenado a su llegada a Barcelona utilizando tanto el catalán como el castellano. “Aplaudimos que el Papa hable catalán”, apuntan con satisfacción fuentes de Moncloa, para añadir el respaldo del Ejecutivo al uso de todas las lenguas cooficiales. “Es importante que nada destruya la unidad para la que Dios nos ha construido”, señaló el Pontífice en catalán durante su homilía en la Catedral de Barcelona.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, también ha mostrado respeto a lo que le trasladó en inglés la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este lunes antes de su discurso. La portavoz de los posconvergentes se le dirigió en inglés con el siguiente mensaje, según fuentes de su partido: “Speaking the language of the land that welcomes you is a wonderful act of love and respect” (Hablar la lengua de la tierra que le acoge es un hermoso gesto de respeto y amor).
En el Ejecutivo no se esconde la satisfacción en general por el viaje del Papa a España y concretamente por los mensajes que lanzó ante las Cortes Generales. Según ha destacado la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, “sus palabras son un espaldarazo a la política migratoria del Gobierno de España”. Concretamente, al proceso de regularización de migrantes, por lo que ha exigido “coherencia” a las formaciones que lo aplaudieron en el Congreso y se oponen a la medida.
Una petición que extendió a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para pedir “colaboración entre administraciones para dar derechos y obligaciones a las personas que ya viven entre nosotros”.
“Vemos al Vaticano aliado en nuestra visión humanista del mundo y en cuestiones como la paz, el respeto al multilateralismo y la política migratoria”, abundó la también ministra de Seguridad Social y Migraciones. En medio del ruido y la descalificación, dijo, “se puede escuchar con respeto al diferente”.
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