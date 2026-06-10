Camarero declara a la jueza de la dana que Mazón pidió a sus consellers que estuvieran "pendientes" de la emergencia

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que la mañana de aquel 29 de octubre, el entonces president, Carlos Mazón, pidió a sus consellers que estuvieran "pendientes" de la emergencia en lo relativo a las competencias de cada uno. Lo hizo, según ha explicado la que fuera 'número dos' de Mazón, en el pleno del Consell a primera hora de la mañana cuando la consellera de Interior, Salomé Pradas, comentara la situación de alerta.

Así pues, Camarero ha dicho que por la tarde ya no mantuvo ningún contacto con Mazón. "Con el señor Mazón no tengo contacto esa tarde porque considero que la situación la maneja la consellera", ha afirmado, en alusión a la entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas, investigada en la causa. "No hablo con el president cuando hay una situación de emergencias", ha sostenido, antes de subrayar que tampoco recibió indicaciones en sentido contrario: "Tampoco él se puso en contacto conmigo. Ninguna instrucción". La dirigente 'popular' ha extendido ese vacío al núcleo del president: "Tampoco tengo contacto con [el jefe de Gabinete, José Manuel] Cuenca ni con nadie del entorno de Mazón".

La comparecencia ha estado precedida de tensión a las puertas de la sede judicial. Camarero ha esquivado a las víctimas de la dana a su llegada al juzgado de Catarroja -dos asociaciones de víctimas habían convocado una concentración media hora antes de la cita, fijada a las 9.30 horas- y ha accedido al edificio antes incluso de que la prensa pudiera captar imágenes de ella.

En su relato de aquella jornada ante la magistrada, Camarero ha explicado que no formaba parte del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y que la convocatoria, recibida al mediodía, la derivó al secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Nacho Grande, para que se conectara en su lugar. "Yo no sabía qué era un Cecopi", ha reconocido, para precisar que finalmente decidió conectarse. "Para enterarme en primera persona de cómo va la situación en relación a mis centros y a mis recursos", ha dicho.

La consellera ha situado su conexión hacia las 17 horas, cuando, según ha relatado, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, informaba de la situación en Utiel, con personas en los tejados y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajando en la zona. "Todo lo que escucho en el Cecopi lo ligo a mis competencias", ha resumido, y ha recordado que preguntó si había algún centro de su conselleria afectado y le respondieron que no.

También mantuvo contacto por chat con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para recabar esa misma información. Después, ha añadido, el foco del órgano se desplazó al riesgo en la presa de Forata. Además, ha dicho que "no hubo un listado de centros anterior ni ese día de centros que pudieran verse afectados por la dana" y que, durante el tiempo que permaneció conectada, su impresión era que la emergencia estaba contenida: "Mi percepción es que Utiel está bajo control".

Estuvo conectada al Cecopi hasta que, a las 17.40 horas, se fue a un evento de premios empresariales, dejando pendiente al secretario autonómico. Tras desconectarse, ha dicho, solo mantuvo contacto con Argüeso para interesarse por sus centros.

El foco más grave, según su declaración, llegó después del mensaje Es-Alert de las 20.11 horas, cuando empezaron a circular vídeos del desbordamiento del barranco del Poyo. Camarero ha detallado que llamó al director de la residencia de Paiporta a las 20.25 horas: "Me dice que ha salido del trabajo". Minutos después contactó con la psicóloga de guardia, que le comunicó que ya habían avisado a los bomberos. "En la residencia de Paiporta me trasladan que no llovía", ha relatado. Murieron seis personas por las inundaciones allí.

La vicepresidenta ha explicado que esa misma mañana, a las 9.52 horas, su departamento remitió un protocolo por riesgo de lluvias aprobado meses antes, pero que no llegó al centro de Paiporta "porque no había correo de contacto". En todo caso, ha defendido que se trataba de un protocolo meramente informativo: "No llovía y no hubieran aplicado ese protocolo de tenerlo". Camarero ha diferenciado lo ocurrido allí de otras situaciones: "El agua rompió las puertas y arrastró todo en la planta primera".

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Cabe recordar que un total de 37 de las personas fallecidas el 29 de octubre eran dependientes conectadas al servicio de teleasistencia de la Generalitat Valenciana y que otras seis murieron en una residencia de Paiporta cuya dirección ha reconocido que nadie le avisó del peligro. Camarero, que el día de la dana era la responsable de Servicios Sociales y que abandonó el seguimiento de la emergencia hacia las 17.40 horas para acudir a un acto de premios empresariales, ya había comparecido por su gestión en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y de Les Corts.