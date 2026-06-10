Las cinco reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General, según la UCO

La relación de Leire Díez con la Fiscalía General del Estado es, junto a los contactos con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, uno de los aspectos más llamativos del modus operandi de la trama, cuyos integrantes están imputados en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional por pertenencia a organización criminal, entre otras cosas, tras intentar presuntamente desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno obteniendo información de agentes y jueces mediante sobornos y extorsiones.

Los vínculos entre Díez y la Fiscalía eran un asunto recurrente en las conversaciones de la trama, que llegó a cerrar reuniones en la sede del Ministerio Público al abogado del excomisario José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera. "Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", le trasladó 18 de febrero de 2025, en un mensaje intervenido por la UCO e incluido en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. De estas y otras expresiones, los investigadores deducen que existió "contacto directo" entre Díez y el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que cesó en el cargo tras su condena por revelación de secretos.

El sumario también apunta a "las relaciones que la supuesta organización criminal habría mantenido con la Fiscalía General del Estado, en este caso concretamente a través del propio Fiscal General del Estado", a raíz de la reunión que mantuvo Díez con el fiscal Ignacio Stampa. Así, alude a la reunión donde "LEIRE le expuso a STAMPA que el Fiscal General del Estado tendría conocimiento directo de esta reunión, haciendo alusión a su nombre de pila, "Álvaro"", detalla el informe.

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"Al menos" cinco reuniones

Pero más allá de estos contactos, la UCO da por acreditada "al menos" cinco reuniones de Díez con otros miembros de la trama en la sede de la Fiscalía General del Estado. El juez Pedraz ha solicitado al Ministerio Público detallar en un informe la relación de reuniones con las personas ahora investigadas.

La primera: "Un día fundamental" A la primera cita registrada en el informe asisten Jacobo Teijelo, abogado a sueldo del PSOE imputado en la causa, y la propia Díez. Es esta última quien organiza el encuentro. "Tevllamarán de la FGE. Iré yo contigo", le traslada Díez al letrado el 3 de marzo de 2025. La cita tendría lugar el 6 de marzo de 2025. Un día antes, la fontanera del PSOE trasladó a Teijelo la especial relevancia de la cita: "Mañana es un día fundamental". La UCO constata la celebración del encuentro con una localización de una aplicación de navegación, por la que ese día a las 15:26 horas se dirigieron al número 4 de la madrileña calle de Fortuny, donde se sitúa la sede de la Fiscalía General del Estado.

La segunda: "El presidente me va a adorar" El informe de la UCO al que ha accedido EL PERIÓDICO informa de un segundo encuentro que se habría producido el 4 de abril DE 2025 y que habría tenido mayor importancia que el primero, a tenor de los mensajes enviados por Díez e intervenidos por la UCO. "El jueves que viene va a ser el día más importante de mi vida a nivel profesional", escribió al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández unos días antes, el 28 de marzo, según los mensajes incluidos en el sumario. "¿Te ves con el presidente?", le inquiere Fernández, a lo que Díez responde con otra alusión a Sánchez: "No, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore", zanja. El mismo día de la cita, Leire volvía a escribir a Fernández asegurando que "tengo reunión en fiscalía a las 13.20" y apuntando a que "esa reunión es clave".

La tercera: "Empezar con los fiscales anticorrupción" La reunión del 4 de abril en Fiscalía General del Estado habría dado sus frutos, o así se lo trasladó Díez a dos personajes que figuran en la trama: el excomisario José Manuel Villarejo y el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell -dos figuras con las que la trama se reunió en busca de información comprometedora de jueces y fiscales-. Desupés de celeberarse la cita, Díez se dirigió al abogado del comisario, Antonio García Cabrera, para dar cuenta de la cita. "El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos", detalló. En el mismo sentido se dirigió a Rosell, a quien le trasladó el mismo mensaje: "El jueves estuvimos en FGE. Y volvemos este jueves", aseguraba, anunciando la tercera reunión en la sede del Ministerio público. En esa misma conversación, Díez aseguró que su objetivo para esa tercera reunión sería "entre otras cosas, empezar con el tema de los fiscales anticorrupción", aseguró. Una referencia que la UCO no termina de referenciar, aunque en conversaciones previas con Rosell, la trama había mostrado su interés en conocer quién estaba en el origen de la investigación contra el expresidente del Barcelona.

Cuarta: "Hay que pedir cita con Fiscalía" Después de esas tres reuniones, la UCO da por acreditado que "al menos se podrían haber celebrado dos reuniones más en este lugar", sostiene, en referencia a la Fiscalía General del Estado. En ellas "habrían intervenido LEIRE y TEIJELO, las cuales habrían tenido lugar en el mes de mayo del año 2025". El informe lo sostiene en base a las conversaciones entre ambos. EL 8 de mayo de 2025, Díez escribió a Teijelo que "hay que pedir cita con Fiscalía", proponiendo el siguiente lunes, 12 de mayo de 2025, asegurando su interés en "que nos de tiempo a preparar alguna cosa más". En respuesta , el letrado le pregunta, "¿FGE? Entiendo", a lo que LEIRE responde "sí".