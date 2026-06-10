Las flores de Pedro Sánchez en Arguineguín

Víspera de la visita del papa León XIV a Gran Canaria. Una jornada larga en la antesala de un día eterno. El 267 sucesor del apóstol Pedro entra a Canarias por la base de Gando. La última vez que un papa viajó a España en agosto de 2011, cuando Benedicto XIV llegó a Madrid, se declaraban católicos el 73,5% de los españoles. El mundo ha cambiado. Estamos en una nueva época. Ahora que recibimos a León XIV, el CIS de tanta confianza para los socialistas del Gobierno sitúa el porcentaje de católicos en el 56,1% con una caída manifiesta, de los que se confiesan "practicantes" solo el 18,3%.

El mapa se completa con un 11,8% de agnósticos, un 12,4% de indiferentes y un 14,7% de ateos. Así es este país aconfesional en el que el Gobierno de España se ha volcado con la visita del norteamericano Robert Prevost. Los acuerdos entre el Vaticano y Moncloa son conocidos. Los discursos de unos y otros acompasados, dentro de lo es respetuoso. Pedro Sánchez ha decidido apostar por Gran Canaria en esta visita, aunque todo no le ha salido como pretendía. El Vaticano ha respondido con silencios que son negativas.

El interés sobrevenido de Sánchez, seis años después de la crisis de los cayucos, por acompañar al Papa en el reconvertido "puerto esperanza" después de haberse hecho famoso como el "puerto de la vergüenza", ha implicado que se ausente la reina Letizia, prevista inicialmente por el protocolo organizador. El jefe del Ejecutivo, que retorcido el cuello al cisne del protocolo, evita el aeropuerto para que el aruquense Ángel Víctor Torres reciba a Prevost en Gando. Saludo para la historia.

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No queda ahí el asombroso interés de Moncloa por Arguineguín. Viaja a Gran Canaria Sánchez con un séquito de 52 personas, además de cuatro ministros y cuatro secretarios de Estado. La Santa Sede ha limitado sus pretensiones. No solo en evitar que todos sus acompañantes figuren como autoridades en un acto restringido, sino que también ha puesto condiciones con su intervención en el gesto solidario con el que pretendía equipararse al papa. Buscaba arrojar la corona de flores al mar, en homenaje a los migrantes fallecidos, mano a mano con el Santo Padre.