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Memoria democrática

Patrimonio denuncia ante la Guardia Civil la vandalización de maquinaria en Cuelgamuros para las obras previas a su resignificación

Desde el ministerio de Política Territorial también se valora otra denuncia por enaltecimiento del franquismo, en el marco de la ley de memoria

La maquinaria de las catas del estudio geotécnico en Cuelgamuros, previo a las obras, con pintadas contra la resignificación

La maquinaria de las catas del estudio geotécnico en Cuelgamuros, previo a las obras, con pintadas contra la resignificación / Patrimonio Nacional

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Iván Gil

Madrid

Patrimonio Nacional ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por la vandalización de maquinaria en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos. Se trata de una maquinaria de sondeos y penetrómetros con la que este lunes se comenzó a realizar los trabajos previos a las obras para convertir el mausoleo franquista en un memorial.

Tras la primera noche en que las máquinas permanecieron en Cuelgamuros, una de las utilizadas para realizar los estudios geotécnicos amaneció con desperfectos. Tanto con cableado roto como con pintadas en contra del proyecto de resignificación entre las que se podían leer mensajes como “el Valle no se toca”, “Franco” o “viva España”.

En la zona apareció un cuchillo que se podría haber utilizado para cortar los cables. La Guardia Civil ya acudió este martes para realizar una inspección ocular de la zona.

La máquina vandalizada se encontraba en un lugar donde hay vigilancia, con acceso restringido, y se ha trasladado a taller a peritar para valorar el coste de los daños. La empresa propietaria también presentará denuncia en el momento en que un peritaje pueda valorar los daños.

La maquinaria de las catas del estudio geotécnico en Cuelgamuros, previo a las obras, con pintadas contra la resignificación

La maquinaria de las catas del estudio geotécnico en Cuelgamuros, previo a las obras, con pintadas contra la resignificación / Patrimonio Nacional

Desde el ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, se valora igualmente presentar una denuncia propia, en caso de conocerse los causantes por enaltecimiento del franquismo y en el marco de la ley de memoria. "El odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia que hoy disfrutamos. Será un Lugar de Memoria Democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición", reaccionaba el ministro de Política Territorial tras conocerse los hechos.

El proyecto ganador (‘La base y la cruz’) para convertir Cuelgamuros en un memorial tiene hasta finales de este mes de julio para la redacción del proyecto de ejecución. Se construirá un museo que se ubicará en la explanada de acceso a la basílica.

Como elementos principales, el proyecto se ordena en torno a una nueva plataforma con una gran grieta en la entrada de la basílica y un patio que la atraviesa. Se eliminará la escalinata de acceso a la basílica donde se construirá una especie de soportal y se creará un centro de interpretación. Tanto la entrada al museo como a la basílica, con una intervención mínima, será a través del soportal.

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Las obras de resignificación no se han iniciado, la fase actual es previa, e implica una toma de datos imprescindible para la elaboración del proyecto. En el momento de la vandalización se había hecho un sondeo y dos penetrómetros.

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