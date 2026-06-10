Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Miguel Ángel Rodríguez Feijóo acusa a Sánchez de "delincuencia de Estado" y el presidente le reprocha su "oposición marrullera" Pedro Sánchez llevaba tres semanas sin someterse al control del Congreso. Tres semanas desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y en las que se ha conocido el 'caso Leire' y la presunta implicación del PSOE. Informaciones a las que se ha aferrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "delincuencia de Estado" y le ha avisado de que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". Unas palabras a las que el jefe del Ejecutivo ha respondido con los casos de corrupción del PP y tildando de "oposición marrullera" la actitud de los populares.

El PSOE pide dejar actuar a la Justicia en el caso Leire Díez El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles que es "el tiempo de la Justicia" en el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y ha asegurado que su partido está colaborando con toda la información de la que dispone, al tiempo que ha señalado que no le preocupa una posible imputación de la formación como persona jurídica porque cree que "no hay nada" para ello. Así se ha pronunciado López al ser preguntado en los pasillos del Congreso por las informaciones relativas a supuestos encuentros de Leire Díez en la Fiscalía General del Estado. "¿Cuántas veces voy a decir que es el tiempo de la Justicia? Es el tiempo de que nos pongan pruebas encima de la mesa", ha señalado.

Rufián avisa a Sánchez que responder con "el 'y tú más'" ante los casos de corrupción supone asumir "Y yo también" El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no responder con '"el 'Y tú mas'" a las acusaciones de corrupción porque eso supone reconocer el "Y yo también". Así lo ha explicado Rufián en la red social X tras escuchar el debate entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. Mientras que el jefe de la oposición ha exigido la dimisión del presidente ante las investigaciones judiciales a exdirigentes del PSOE, la respuesta del jefe del Gobierno ha sido restregar al PP sus propios escándalos. "El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que el 'Y tú más' es 'Y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto --ha escrito el diputado de ERC--. La izquierda somos otra cosa".

Bildu advierte a Sánchez que no basta con "resistir" y debe actuar La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare y depure responsabilidades por las irregularidades que se achacan a su partido y que dote de un "sentido" a lo que resta de legislatura abordando asuntos sociales pendientes y avanzando en la plurinacionalidad porque "limitarse a resistir será un fracaso asegurado".

Cuerpo anuncia que presentará el cuadro macro de los Presupuestos el próximo 23 de junio El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027 el martes 23 de junio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto. El próximo paso será la presentación del cuadro macro, que Cuerpo ha avanzado que será el 23 de junio. En este cuadro, el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años. Anterior

Pradales pide celebrar la bilateral con Sánchez en julio El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido que se celebre antes del 31 de julio la comisión bilateral que preside conjuntamente con el presidente Pedro Sánchez para "dar el paso definitivo" en el cumplimiento del Estatuto de Gernika pese a "autos e imputaciones" de los tribunales. En este sentido, ha avisado que "es el momento de la verdad" con el traspaso de la Seguridad Social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal, y ha asegurado que "no vale con resistir" en el Gobierno. Pradales, que ha participado en un nuevo encuentro en 'El Diario Vasco', se ha referido "al presente y al futuro del Autogobierno Vasco", con 2026 como "año clave". En este sentido, ha recordado que el 16 de enero se formalizó el traspaso de cinco nuevas competencias, mientras que el 25 de marzo se suscribieron once acuerdos en materia tributaria y fiscal y el 26 de marzo se cerró el acuerdo político para ocho nuevas materias en la Comisión Bilateral en Moncloa.

Feijóo exige a Sánchez dimitir y no "estirar esta basura" y el presidente rechaza lecciones tras la "corrupción" del PP El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por su "gestapillo" en el conocido como 'caso Leire' y le ha pedido que dimita y no "estire esta basura", dando la palabra a los españoles. Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado "lecciones" del Partido Popular tras su "corrupción", citando expresamente casos como Kitchen, Gürtel o Púnica.

Cristina Buesa Una conversación de Leire apunta a Fiscalía General en la estrategia para "desmontar" a la UCO: "La pata fiscal me ha dicho busca, que hay irregularidades" "Coño. Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema", le respondió la exmilitante a un abogado implicado tras recibir un mensaje de un condenado por hidrocarburos.

Mariano Alonso Freire El PP, a la expectativa sobre la vinculación del PNV con la trama Leire: “Explicaría tantas cosas...” La UCO de la Guardia Civil investiga la posible implicación del PNV en la trama de rescates a empresas, lo que podría intensificar el ataque del PP.