Felipe VI se apoya en el Papa León XIV para reclamar una revolución digital más humana

Felipe VI situó este jueves el núcleo de su intervención en la transformación digital y sus efectos sobre la vida pública y privada, un asunto en el que coincide de lleno con León XIV y su primera encíclica, 'Magnifica humanitas'. El Rey, que ya ha abordado este asunto en otras ocasiones en los últimos meses, pidió en un discurso en la Fundación Hermes que el desarrollo tecnológico esté a la altura de su impacto y tenga una respuesta política, social y ética a la altura. Esta organización, sin ánimo de lucro, tiene como objetivo promover y defender los derechos digitales bajo el prisma de que son inherentes a los seres humanos como en el analógico.

El Rey ha arrancado con una referencia clásica de Eleanor Roosevelt, escritor y primera dama de EEUU, para situar el marco del problema: "¿Dónde comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. (…) el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste o la oficina en la que trabaja".

A partir de ahí, ha descrito cómo la revolución digital ha trasladado ese espacio de protección al entorno tecnológico, hasta alcanzar la esfera más íntima. Ha subrayado que la relación permanente con los dispositivos hace que el mundo digital no solo acompañe a las personas, sino que también pueda observar e incidir en su vida cotidiana.

El núcleo del discurso se ha centrado en el valor de los datos personales y sus implicaciones. El Monarca ha advertido de que la huella digital constituye una “radiografía" de los miedos, recelos, expectativas y aspiraciones como sociedad. A partir de ese diagnóstico, ha alertado de los riesgos de un uso indebido de esa información, al señalar que “en las manos equivocadas” puede utilizarse para moldear decisiones y distorsionar la percepción de la realidad, generando “espejos con apariencia de ventanas abiertas al mundo”.

Frente a ese escenario, ha defendido que la respuesta debe ser la protección activa de derechos en el entorno digital, insistiendo en que el objetivo no es frenar la transformación, sino reforzarla en clave democrática: “no para cerrarnos a la transformación digital, sino para ampliar y fortalecer, en ella y con ella, las libertades democráticas”.

También ha subrayado la necesidad de evitar “excesos regulatorios”, apostando por generar confianza y conocimiento que permita a los ciudadanos desenvolverse como “auténticos ciudadanos digitales, dueños de nuestra privacidad”.

El cierre del discurso ha incorporado la referencia al Papa León XIV, cuya encíclica citó literalmente: “En la era de la inteligencia artificial [IA] tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos”. Con esa idea como remate, el Rey ha subrayado el sentido último de su intervención: que el desarrollo tecnológico solo es compatible con la democracia si mantiene en el centro a la persona, sus derechos y su libertad frente a cualquier deriva algorítmica.

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Mañana, Felipe VI viajará a Tenerife a primera hora para despedir, a las 14.30 horas (una más en la península) al Papa León XIV, que acabará en la isla canaria su viaje apostólico de siete días por España. En un principio ese adiós se lo iba a dar la reina Sofía, pero el Rey cambió de opinión unas horas antes de que llegara el Pontífice y se encarga él. Felipe VI solo estará en el aeropuerto. No participará en ningún encuentro con inmigrantes o asociaciones de acogida a los extranjeros, principal asunto que el Papa va a tratar en Canarias.