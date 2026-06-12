El primer 'no' de Vox al PP complica el gobierno en solitario de Juanma Moreno: "Andalucía no va a ser una excepción"

El arranque 'en falso' de la legislatura andaluza ha arrojado aún más incertidumbre sobre el futuro gobierno de Juanma Moreno. El 'no' de Vox a la oferta del PP andaluz de entrar en la Mesa del Parlamento ha dado a los populares todo el control de la agenda y de los plazos pese a no tener mayoría absoluta pero al mismo tiempo ha abierto un terreno de negociación más complejo para el que nadie se atreve a poner en estos momentos ni plazos ni límites.

El 11 de junio estaba marcado en la agenda como el primer gran hito en las negociaciones entre PP y Vox para la investidura. El reparto de los puestos de la Mesa es una de las cesiones habituales en un marco de diálogo entre formaciones políticas. Es un primer paso. Por eso, los populares ofrecieron abiertamante a los de Santiago Abascal uno o dos puestos en la Mesa con independencia de que hubiera o no un acuerdo en torno al programa y los compromisos políticos (oferta que desde Vox niegan que haya existido). Esto podría haber supuesto incluso que el PP perdiera la mayoría y que una unión entre Vox y PSOE para un tema concreto les dejara en minoría.

Pero Vox rechazó la propuesta, con una maniobra que sorprendió a los negociadores del PP y al resto de grupos parlamentarios. La respuesta del PP fue articular una Mesa "continuista" asumiendo que el curso de las negociaciones podría cambiarlo todo en apenas unas semanas. Así ocurrió por ejemplo en Aragón, donde hubo miembros de la Mesa que tuvieron que dimitir para facilitar la entrada de Vox. En Andalucía no ha ocurrido nunca. Pero si hay acuerdo entre PP y Vox será la primera vez. "Reglamentariamente eso es posible y podría ser una posibilidad", admitió el portavoz popular Toni Martín. "Ya habrá tiempo de que PP y Vox se pongan de acuerdo. Luego la composición de la mesa cambia porque es posible que cambie". Esto podría afectar a las vicepresidencias o incluso a la presidencia que ha renovado Jesús Aguirre.

Pero el gran interrogante de esta negociación, más allá de los puestos de la Mesa, es si Vox querrá o no entrar en el Gobierno. El PP sigue con su "aspiración" de gobernar en solitario avalado por sus 53 diputados. Pero la formación de Abascal ha demostrado a las primeras de cambio que es imprevisible y que no lo va a poner fácil porque subraya que sus 15 diputados son "decisivos"·: "No decimos ni que renunciamos a entrar en los gobiernos ni que vayamos a entrar", repiten sus parlamentarios.

El planteamiento de ambas formaciones choca en un punto clave. El PP de Juanma Moreno defiende desde el pasado 17 de mayo que los resultados en Andalucía son muy distintos de los de Extremadura, Castilla y León o Aragón, donde se han pactado gobiernos de coalición. Pero para Vox la interpretación de los datos es completamente distinta. No hay diferencias entre comunidades: "Vox no ha cambiado su modo de actuar en ninguna de esas partes de nuestra nación y Andalucía no va a ser la excepción, porque en España sólo hay un Vox. No es como en el PP, que en cada región, hay un Partido Popular diferente. Las medidas que se han visto en otras partes de España son trasladables y buenas para los andaluces", ratificó el portavoz Manuel Gavira.

"Hemos sido congruentes, no queríamos sillones, y eso no se lo esperaban. Lo importante son, primero, las medidas y las políticas que beneficien a los andaluces y luego se verá quiénes ejecutan esas políticas y esas medidas", relató Gavira que dejó así para un último momento de la negociación la exigencia de puestos en el Consejo de Gobierno.

En todos los territorios a los que hace alusión Vox se han producido dos circunstancias que quiere esquivar el presidente andaluz. Por un lado, un gobierno en coalición en el que la formación de Santiago Abascal acceda al controlar alguna de las consejerías. Por otro lado, la incorporación de la "prioridad nacional" como una línea básica de la acción de gobierno diferenciando a las personas por su nacionalidad a la hora de acceder a prestaciones o servicios públicos.

Plazos y contenidos de las negociaciones

Desde el pasado 17 de mayo hasta el pasado martes no ha habido, oficialmente, una reunión de negociación entre PP y Vox. Sí ha habido contactos y conversaciones pero no se han acelerado con el objetivo de llegar al 11 de junio. De ahí que se encuentren aún en un estado muy embrionario a la espera de que Vox ponga encima de la mesa un listado concreto de propuestas y medidas. Entre las que estará la "prioridad nacional" de la que ha hecho bandera la formación.

De momento, eso sí, tanto en el PP como en Vox son optimistas en cuanto a las posibilidades de llegar a un entendimiento que no parece que esté en cuestión en estos momentos. Pero, como describió el presidente andaluz, el pasado miércoles, "aún hay que ver dónde nos lleva este caminito".

Tras la sesión de constitución del Parlamento andaluz de este jueves se abre un periodo de quince días hábiles para que el presidente, Jesús Aguirre, designe a un candidato para la presidencia de la Junta de Andalucía. El límite es el 29 de junio. A partir de ahí, el PP con su mayoría absoluta en la Mesa podrá determinar cuándo se somete a la votación de la Cámara por primera vez en una sesión en la que tendrá que alcanzar mayoría absoluta. Habrá a continuación una segunda oportunidad por mayoría simple. Y una vez que esto ocurra empezará a contar el plazo de dos meses para la convocatoria electoral.

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De momento naide se atreve a fijar un plazo para esta primera sesión plenaria. No hay límite. Pero desde el PP insisten en que el objetivo es que sea pronto y que no transcurran meses desde que se elija a un candidato y que se someta a votación. Aunque pueda suponer que a la primera no salga adelante y que sean necesarias más votaciones como ocurrió en Andalucía recientemente con Susana Díaz.