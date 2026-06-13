El Congreso y el Senado superan las 300 comparecencias en comisiones de investigación: de presidentes a condenados por terrorismo

Piense en un nombre de la política nacional española. Ahora -lea el texto primero- búsquelo en internet, seguido de las palabras 'comisión de investigación'. Le aseguro que, casi con toda probabilidad, le aparecerá la persona elegida dando explicaciones en las Cortes Generales. No es magia, es estadística. El Congreso y el Senado han alcanzado la singular cifra de 300 comparecencias en comisiones de investigación en lo que va de legislatura, un récord nunca antes alcanzado. En la lista hay desde presidentes hasta condenados por terrorismo. Usted pida, que las Cortes proveerán.

Cuando acabe la legislatura -Pedro Sánchez asegura que aguantará hasta 2027-, esta no será recordada por su intensa actividad parlamentaria. Puede que quede en la memoria como la legislatura de la amnistía o la de Ábalos, pero el sobrenombre idóneo debería ser el de la legislatura de las comisiones de investigación. Desde 2023 se han puesto en marcha 14 comisiones, una cifra que no tiene igual en toda la historia de la democracia. Supone el 25% de las que se han activado desde 1979.

En un clima de alta tensión política, las comisiones de investigación se han convertido en un arma más que emplear contra el adversario político. Sobre todo, en un escenario nunca antes visto, con los partidos del Gobierno sosteniendo una mayoría (delicada) en el Congreso y el PP gozando de una mayoría absoluta en el Senado que le permite tomar decisiones a placer. Así las cosas, es habitual la semana en la que desfilan cinco o seis personas por los pasillos de ambas Cámaras para dar explicaciones en una u otra comisión.

La Cámara Alta

No obstante, hay diferencias claras entre el Congreso y el Senado. Los de Alberto Núñez Feijóo exprimen al máximo su poder en la Cámara Alta, donde han activado siete comisiones de investigación distintas, que acumulan 200 comparecencias, dos tercios del total. La más prolífica, y de la que más habrá oído hablar, es la comisión sobre el 'caso Koldo', que el PP ha ido ampliando para englobar todos los presuntos casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE.

Solo en este órgano se han celebrado 106 comparecencias, algunas de las más sonadas, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las de varios de sus ministros o exministros: Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas, Reyes Maroto, Teresa Ribera, en dos ocasiones Óscar Puente y, en tres, Ángel Víctor Torres. También han comparecido el actual president de la Generalitat, Salvador Illa, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todo esto sin contar al mismísimo José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García o al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Y para quien no ha tenido que pasar por esta comisión estrella, el PP ha preparado otras seis, de temas diversos. Apunten: la gestión de la Dana, el apagón del 28 de abril de 2025, la gestión del CIS, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y una última, aún por arrancar, sobre las finanzas de RTVE. Dos de ellas, la del apagón y la del CIS, ya han finalizado los trabajos, con unas conclusiones redactadas por el PP y aprobadas gracias a su mayoría.

La réplica

Por regla general, quien es citado a un interrogatorio en el Senado no es llamado al Congreso. Queda así claro el uso instrumental de estos órganos. En la Cámara Baja, la legislatura arrancó ya con tres comisiones impuestas por ERC y Junts: una sobre la denominada 'Operación Cataluña', donde compareció Mariano Rajoy y toda su cúpula; otra sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, a la que se llamó a Mohamed Houli Chemlal, el único terrorista superviviente de la explosión de Alcanar (Tarragona), y una última sobre el espionaje con el software Pegasus, aunque esta nunca llegó a despegar.

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El bloque de la investidura también puso en marcha una investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, pero se cerró a los pocos meses, y hace unas semanas inició las comparecencias por el apagón de 2025, sobre el que el Senado ya tiene conclusiones. Sin embargo, la más relevante está siendo la comisión sobre la gestión de la dana de 2024, que dejó 238 fallecidos. El Gobierno y sus socios han llamado al propio Feijóo, al expresident de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, o a familiares de las víctimas.