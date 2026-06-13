POLÍTICA
Ione Belarra anuncia su candidatura a la Presidencia de Madrid en 2027 para "torcerle el brazo" a Ayuso
La líder de Podemos anuncia su candidatura durante el acto 'Primavera de lucha, primavera de esperanza' y sitúa a la presidenta madrileña como principal adversaria política
Gloria Barrios
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la candidata de la formación morada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027. El anuncio se ha producido durante un acto organizado por el partido bajo el lema 'Primavera de lucha, primavera de esperanza'.
Durante su intervención, Belarra ha explicado que ha decidido iniciar su candidatura con el objetivo de enfrentarse políticamente a la actual presidenta madrileña. "Sabiendo que voy a pelear también por el futuro de mis hijos, he decidido empezar mi candidatura porque creo que es lo que hay que hacer, con toda la fuerza y la determinación", ha señalado.
La dirigente de Podemos ha afirmado además que quiere "torcerle el brazo" a Díaz Ayuso, a la que ha definido como "una mala persona".
Belarra también ha cargado contra la líder madrileña al asegurar que "a Ayuso hay que ganarle porque es la verdadera líder del PP, el verdadero núcleo ideológico de la derecha".
Con este anuncio, Podemos inicia el camino hacia las elecciones autonómicas de 2027 en la Comunidad de Madrid con Belarra como candidata para disputar la Presidencia regional a Isabel Díaz Ayuso.
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